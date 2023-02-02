الصفحة الدولية

ايران وأذربيجان الى أين؟!


سلام دليل ضمد ||

 

في مؤتمر لبنيامين نتنياهو من داخل وزارة الدفاع الاسرائيلي كشف عن مجموعة معلومات قيمة عن البرنامج النووي الايراني ووثائق و صور سرقت من ايران والذي نفته ايران وبعد اسابيع وعن طريق معلومات استخبارية كشفتها اسرائيل قالت إن الملف حصلت عليه اسرائيل عن طريق معسكراتها وعملائها في أذربيجان والذي نفته أذربيجان يذكر ان اول من اعترف بأستقلال أذربيجان هو الكيان الاسرائيلي وهو ايضا اهم حليف لأذربيجان فقرابة ثلثي النفط الاسرائيلي تحصل عليه من أذربيجان كذلك لإسرائيل قواعد عسكرية ومراكز استخبارات ومطارات عسكرية اذرية قديمة طورتها اسرائيل كما ان اسرائيل دعمت أذربيجان بالطائرات المسيرة والصواريخ في حربها مع أرمينيا بسبب الخلاف على مقاطعة ناكورني قرباغ ووصول نجم الدين صاديقوف رئيس الأركان للقوات الاذرية لإسرائيل واستقباله بحفاوة كبيرة من قبل اسرائيل للتعاقد على صفقات عسكرية وأمنية وبالاخص في مجال التجسس وقد زار صاديقوف وحدات الدفاع الاسرائيلي حينها ضمن إطار العلاقات العسكرية الأمنية مما أثار حفيظة الجار الايراني بسبب العلاقات المتوترة بين الكيان الغاصب وغريمه الايراني. 

طبعا تحاول اسرائيل ان تستخدم المناطق المتاخمة للحدود الإيرانية كأقليم كردستان العراق وافغانستان واذربيجان والمعروف للجميع ان أذربيجان برغم صغر المساحة وضعف القدرات العسكرية لكنها حليف لتركيا وإسرائيل وامريكا مما حدى بالجمهورية الاسلامية للوقوف وقفة المتفرج او محاولة رتق الخلاف الاذري الارميني بسبب النزاع على مناطق مختلفة بينهما . فأيران لم تقف مع أذربيجان لأن باكو اول دولة مسلمة تعترف بأسرائيل وهذا ما لم يعترف به احد قبل صفقة القرن المشؤومة ويعود الفضل في التنسيق بين اسرائيل وباكو لليبرمان وبعض العوائل اليهودية في أذربيجان و اخيرا بعد سيطرة أذربيجان على الطريق الرابط بين ايران وأوروبا الشرقية الذي استخدمته للتضيق على الصادرات الإيرانية وغلق طريق زنغزور ووضع قواعد للطائرات المسيرة ومراكز تجسس . 

اخيرا ايران تقدر ان الحرب لا تصب في مصلحة الجميع بينما يندفع القزم الاذري بطلب من اسياده الذين لا يستطيعون مواجهة الجمهورية الاسلامية 

اما من الباب العقدي

فيقول الامام الصادق ع

(لابد لنار من أذربيجان لا يقوم لها شيء ). 

فلا تناطحوا الكبش الايراني حتى لا يجعل منكم نطيحة بضربة واحدة فلن تقف معكم اسرائيل ولا امريكا التي هربت من أفغانستان وتركت عملائها يتساقطون من الطائرات كتساقط الرز من فم المجنون 

ملاحظتين 

١. سلم الرئيس الايراني السابق روحاني رسالة من المرشد الأعلى لحيدر علييف فيها ثلاث شروط لتعزيز العلاقات

ا. إغلاق السفارة الإسرائيلية في باكو

ب. التوقف عن استكشاف مصادر الطاقة في المناطق المتنازع عليها 

ج. عدم اتخاذ قرار بمد خط أنبوب لأوروبا قبل الجلوس لطاولة و التوصل لصيغة قانونية ترضي جميع الأطراف 

اما الملاحظة الثانية والمهمة جدا 

هناك كتيبة جهادية عقائدية شيعية اسمها حسينيون كانت تقاتل في سوريا دفاعا عن مرقد السيدة زينب ع وبعد عودتهم لأذربيجان اعتقلوا جميعا بتهم الإرهاب ولاقوا أشد انواع التعذيب بطلب من تركيا وإسرائيل

 

ــــــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ايران وأذربيجان الى أين؟!
لافروف: الولايات المتحدة تحاول إملاء سياستها على الجزائر لكنها "هاجمت الشخص الخطأ"
مكتب التحقيقات الفيدرالي يداهم منزل الرئيس الأمريكي بايدن
دبابات متطورة وطائرات مقاتلة.. هل يفتح دعم أوكرانيا "النار" بين روسيا والناتو؟
ترامب: أثق في بوتين أكثر من الاستخبارات الأمريكية
إيران تحذر أمريكا: ردنا على المعتدين سيكون حاسما وستندمون
مسؤول سابق في البيت الأبيض: واشنطن ستسقط مع الدولار
الخارجية الروسية: الغرب أدرك أن واشنطن وراء الأزمة الأوكرانية
تركيا: لن نصادق على بروتوكول انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو
بعد معارك طاحنة.. روسيا تسيطر على قرية جديدة شمال أوكرانيا
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1587.3
الجنيه المصري 47.8
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.1
ريال عماني 3703.7
ريال قطري 396.83
ريال سعودي 384.62
ليرة سورية 0.57
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.77
التعليقات
د عيسى حبيب : خطوة جيدة حيث هناك خلل كبير يجب تغير كل طواقم المخمنين في العراق ومدراء الضرائب والمسؤلين فيها ...
الموضوع :
الضرائب تكشف عن خطته الجديدة لتعظيم الايرادات وتقليل "الروتين" في المحافظات
غسان عذاب : السلام عليك ياأم الكمر عباس ...
الموضوع :
السيدة ام البنين ومقام النفس المطمئنة
الانسان : اردوغان يعترض على حرق القران في السويد، ومتغاضي عن الملاهي والبارات الليلية في تركيا، أليست هذه تعارض ...
الموضوع :
بعد حادثة "حرق القرآن".. أردوغان يهدد بقرار "يصدم السويد"
مواطن : نسأل الله له الشفاء وجميع المرضى ...
الموضوع :
امام جامع براثا الشيخ جلال الدين الصغير يدعو المؤمنين بالدعاء لسماحة السيد صادق الحكيم النجل الأكبر لشهيد المحراب آية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم قدس
مبين الموسوي : كلمات خطت بعقليه متنيرة بنزاهه رغم اننا ومهما كتبنا لا نوافي حق الابطال والشهداء أحسنت استاذ علي ...
الموضوع :
محمد باقر الحكيم ..انتصارات قبل العروج
بغداد : رحمه الله فقد كبير في ساحة البلاغة القرانية هنيئا له اذ كرس حياته لخدمة العلوم القرانية والابحاث ...
الموضوع :
العلامة الصغير في سطور
اريج : اخي الكاتب مقالك جميل ويعكس واقع الحال ليس في العراق فقط وانما في جميع الدول العربية وربما ...
الموضوع :
لا أمل فيهم ولا رجاء ...
HAYDER AL SAEDI : احسنت شيخنا الفاضل ...
الموضوع :
المساواة بين الجنسين
حسن الخالدي : ماحكم ترك الأرض بدون بناء لاكثر من سنه وبعدها تم البناء....الخمس هنا يكون في وقت شرائها ام ...
الموضوع :
إستفتاءات ... للمرجع الأعلى السيد السيستاني حول تجاوزات المواطنين للاراضي التابعة للـدولة وكذلك عن الخمس للأراضي الميتة
محمد غضبان : هذا الخبر ان صح بل ان تم فهو من أهم الاخبار التي تخدم العراق واكيد احبس انفاسي ...
الموضوع :
البجاري: التعاقد مع "سيمنز" سيحرر العراق من الهيمنة الامريكية على قطاع الطاقة
فيسبوك