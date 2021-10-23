الجمارك الإيرانية: استوردنا أكثر من 120 مليون جرعة من لقاحات كورونا

أعلنت مصلحة الجمارك الإيرانية، اليوم السبت، أن إجمالي ما استوردته البلاد من لقاحات مضادة لفيروس كورونا بلغت أكثر من 120 مليون جرعة، وصلت من خلال 73 شحنة.

وقال مساعد مدير مصلحة الجمارك الإيرانية للشؤون الفنية، مهرداد جمال أرونقي، إن "عدد الشحنات المستوردة من لقاحات فيروس كورونا بلغت 73 شحنة تضم 120 مليونا و468 الف جرعة".

وأشار أرونقي في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية "فارس"، إلى أن اللقاحات شملت أنواع "سينوفارم" الصيني، و"أسترازينيكا" متعدد الجنسيات، و"سبوتنيك" الروسي، و"بهارات" الهندي.

وأوضح أن أكبر نسبة من الجرعات كانت من لقاح "سينوفارم" الصيني، حيث بلغت عدد جرعاته 105 ملايين و726 ألف جرعة، ما يعادل أكثر من 87% من إجمالي اللقاحات المستوردة.

وبحسب أرونقي تم استيراد 11 مليونا و69 ألف جرعة من خلال 14 شحنة (أكثر من 9%) من لقاح أسترازينيكا، وتم استيراد من لقاح "سبوتنيك" 2 مليون و547 ألف جرعة من خلال 15 شحنة (أكثر من 2%)، بينما تم استيراد مليون و125 ألف جرعة (نحو 1%) من اللقاح الهندي "بهارات" من خلال شحنتين.

وعن الدول التي تم استيراد منها اللقاحات، قال أرونقي إنها جاءت من دول الصين (سينوفارم) وروسيا (سبوتنيك وأسترازينيكا) والهند (بهارات) وإيطاليا وهولندا واليابان والنمسا وكوريا الجنوبية وبولندا واليونان (أسترازينيكا).

وأعلنت الصحة الإيرانية، اليوم السبت تسجيل 7081 إصابة و124 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي عدد اللقاحات التي تم تطعيمها لحد الآن بلغ قرابة 80 مليون جرعة.