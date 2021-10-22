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الزعماء الأوروبيون يصفقون لميركل وقوفا في آخر قمة لها


نظم زعماء دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم الجمعة حفلا لوداع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل على هامش آخر قمة أوروبية تحضرها قبل اعتزالها السياسة.

وأكدت وكالة "فرانس برس" أن 26 زعيما أوروبيا صفقوا وقوفا لميركل على هامش قمتها الـ107 والأخيرة في بروكسل اليوم.

وأشار رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل خلال الحفل إلى أن ميركل شاركت في 107 من أصل اجتماعات المجلس الـ214، مخاطبا إياها بالقول: أنت بمثابة نصب تذكاري، وقمة أوروبية دون أنغيلا مثل روما دون الفاتيكان أو باريس دون برج إيفل".

 

وأقر ميشيل بأن الاتحاد سيفتقر إلى حكم ميركل، وقدم لها هدية تمثل مجسما زجاجيا يرمز لـ "بيت أوروبا" (أي المقر الأصلي لاجتماعات المجلس الأوروبي).

وأشارت "فرانس برس" إلى أن ميركل في قمتها الأخيرة لجأت من جديد إلى "القوة الناعمة" في محاولة لتخفيف الخلافات التي برزت بين بولندا وغيرها من أعضاء الاتحاد في الآونة الأخيرة بسبب رفض وارسو الالتزام بالنظام القانوني الخاص بالتكتل.

وذكرت "فرانس برس" أن ميركل بدعم من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أصرت خلال القمة على ضرورة الحوار مع بولندا، محذرة من اللجوء إلى محكمة العدل الأوروبية لحل الخلافات داخل الاتحاد.

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