الصفحة الدولية

روسيا تسجل ارتفاعا حادا غير مسبوق باصابات كورونا


بقفزة حادة غير مسبوقة، تجاوزت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا في روسيا عتبة الـ36 ألفا، بينما لا تزال حصيلة الوفيات الجديدة جراء العدوى عند أرفع مستوى لها منذ بداية الجائحة.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم الخميس عن رصدها 36339 إصابة جديدة بالوباء خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 34073 إصابة في اليوم السابق.

ويتوزع أكبر عدد من الإصابات الجديدة بين العاصمة موسكو (7897 حالة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (3280 حالة) ومقاطعة موسكو (2318 حالة).

وشهدت حصيلة ضحايا الفيروس التاجي في البلاد زيادة غير مسبوقة لليوم الثالث على التوالي، برصد 1036 حالة وفاة جديدة خلال اليوم الأخير، مقابل 1028 وفاة أمس الأربعاء و1015 وفاة الثلاثاء.

وتماثل 25895 مريضا في روسيا منذ أمس للشفاء من مرض “كوفيد-19” الذي يسببه كورونا.

وسجلت في البلاد إجمالا منذ بداية الجائحة ثمانية ملايين و131164 إصابة مؤكدة بالفيروس التاجي، منها 227389 حالة وفاة وسبعة ملايين و91607 حالات شفاء.

وأجري في البلاد حتى اليوم أكثر من 202.7 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بكورونا، 624 ألفا منها خلال آخر 24 ساعة.

وتلقى أكثر من 51 مليون شخص في البلاد حتى اليوم الجرعة الأولى من اللقاح ضد الفيروس التاجي، واستكمل أكثر من 47.5 مليون منهم تطعيمهم بتلقي الجرعة الثانية.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس عن حزمة جديدة من الإجراءات ترمي للحد من تفشي كورونا في أراضي البلاد، في مقدمتها فرض عطلة رسمية مدفوعة الأجر تمتد من 30 أكتوبر حتى 7 تشرين الثاني.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
بوتين: الوباء هو تذكير آخر بمدى هشاشة المجتمع العالمي
روسيا تسجل ارتفاعا حادا غير مسبوق باصابات كورونا
تراجع نسبة المسيحيين الكاثوليك في أوروبا
نيوزيلندا تسجل أعلى حصلية إصابات بكورونا منذ بدء الجائحة
تظاهرات أمام البرلمان وشارع المطار في الخرطوم والشرطة تطلق الغاز المسيل
مصر.. قرار عاجل بضبط والد زوجة علاء مبارك
المتهم بقتل نائب بريطاني يقول إنه "داعشي"
في أول زيارة له بعد سيطرة "طالبان" على أفغانستان.. وزير خارجية باكستان يصل كابل
رصد انتشار سلالة كورونا الجديدة في الولايات المتحدة
البيت الأبيض يعلن عن خطة لتلقيح الأطفال ضد كورونا
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1694.92
الجنيه المصري 93.02
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
رسول حسن نجم : في مثل هذه الحاله يتوجب على التيار الصدري التحالف مع الشيعه لكي لايضيعوا مكونهم بين باقي الكتل ...
الموضوع :
مصدر مطلع : التيار الصدري غص بما فعل اكثر ما انشرح به من نتائج الانتخابات التي جرت قبل ستة ايام
رسول حسن نجم : هذا هو ديدن البعثيين والوهابيين فهم يعولون على امريكا في القضاء على الشيعه وتنامي قدراتهم العسكريه لانهم ...
الموضوع :
بالفيديو .... هذا ما يفكر به اعدائنا لحل الحشد الشعبي
رسول حسن نجم : عندما صدق الجاهل انه اصبح عالما من خلال عمليه تسمى سياسيه وهي لاتمت للسياسه بصله ارتقى المنبر ...
الموضوع :
من هو الحارس ومن هو الوزير ؟!
ابو حسن : احسنت وصدقت بكل حرف والله لولا الحشد المقدس لما بقي العراق ...
الموضوع :
لهذا يبغضون الحشد..!
زين الدين : هل يجوز التعامل بما يسمى بالهامش او الرافعة المالية في اسواق العملات الرقمية بحيث تقرضك شركة التعاملات ...
الموضوع :
إستفتاءات... للمرجع الأعلى السيد السيستاني حول شراء وبيع الاسهم
محمد صالح حاتم : شكرا جزيلا لكم ...
الموضوع :
اليمن/ عذرا ً ثورة اكتوبر..!
محمد ابو علي عساکره الكعبي : مادور الكعبيين في نصرة الإمام الحسين ع شكرا ...
الموضوع :
ابناء العشائر الذين نصروا الإمام الحسين عليه السلام
رسول حسن نجم : بلى والله ليس الى بعض الكتل بل الى كلهم فتبا لهم الى ماقدمت ايديهم... واليوم يتباكون على ...
الموضوع :
الى بعض الكتل الشيعية!
رسول حسن نجم : كاننا كنا نعيش في رفاهية من العيش وليس لدينا عاطلين منذ٢٠٠٣ وليس لدينا ارامل وايتام ولايوجد في ...
الموضوع :
أيها الشعب..!
رسول حسن نجم : اولا بيان المرجعيه صدر بناءا على سؤال توجه للمكتب ولو لم يوجه هذا السؤال لم يصدر البيان!..... ...
الموضوع :
قال لهم مرجعهم اذبحوا بقرة..قالو إن البقر تشابه علينا..!
فيسبوك