مصرع 19 شخصاً بتصادم في مصر

لقي 19 شخصا مصرعهم في مصر إثر تصادم سيارة نقل وميكروباص أعلى الطريق الدائري الأوسطي في الاتجاه من مدينة 6 أكتوبر وصولا إلى الفيوم.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الخدمات الأمنية المعينة أعلى الأوسطى بوقوع حادث مرورى، على الفيوم انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين مصرع 19 شخصا من ركاب سيارة ميكروباص بعدما عبرت تريلا الطريق المقابل.

وأسفر عن مصرع الركاب بالكامل بمن فيهم سائق النقل، وقامت سيارات الإسعاف بنقل المتوفين إلى المستشفى.