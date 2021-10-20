ترامب يخضع لتحقيق جنائي آخر بسبب التهرب من الضرائب

كشف تقرير لصحيفة نيويورك تايمز ، الاربعاء، ان شركة الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب والتي هي بالفعل قيد الاتهام في مانهاتن ، تخضع لتحقيق جنائي آخر من قبل مكتب مدع آخر بدأ في فحص المعاملات المالية في ملعب للغولف تمتلكه الشركة وفقًا لمصادر على اطلاع بالموضوع.

وذكر التقرير ان ” مكتب المدعي العام في مقاطعة ويستشستر نيويورك استدعى سجلات ملعب نادي ترامب الوطني للغولف بشأن الضرائب على الممتلكات على الملعب حيث اوضحت المحامية ميمي إي روكا ان شركة ترامب قد ضللت المسؤولين المحليين بشأن قيمة العقار لتقليل الضرائب”.

واضاف ان” تحقيق ويستشستر يكثف تدقيق إنفاذ القانون على ترامب وأعمال عائلته. فقد كان كلاهما موضوع تحقيق جنائي طويل الأمد من قبل مكتب المدعي العام لمنطقة مانهاتن ، والذي يفحص مجموعة من المخالفات المالية والضريبية المحتملة”.

واوضح التقرير ان ” التحقيقات تركز على تلاعب شركة ترامب بقيم الممتلكات للحصول على قروض ومزايا ضريبية حيث هناك شكوك حول قيمة ملعب ويستشستر للغولف ، حسبما قال أحد الأشخاص المطلعين على الأمر”.

واشار التقرير الى أن ” نادي ترامب قدر قيمة العقار بنحو 1.4 مليون دولار امام الضرائب في حين قدرت المدينة قيمته بحوالي 15 مليون دولار، مما يعني ان الشركة قللت قيمة الضريبة بتقليل قيمة العقار”.

يشار الى ان ” المدعين العامين في مدينة مانهاتن يتهمون منظمة ترامب ورئيسها المالي منذ فترة طويلة ، ألين إتش فايسلبرغ ، بالفشل في دفع ضرائب على امتيازات الموظفين مثل السيارات والشقق ، لكن التحقيق مستمر ولا يزال ترامب موضوعًا لها”.