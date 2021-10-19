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ترامب يقاضي اللجنة التي تحقق في اقتحام مبنى الكابيتول


رفع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب دعوى قضائية ضد لجنة الكونغرس الخاصة التي تحقق في اقتحام أنصاره لمبنى الكابيتول في 6 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وأشير في البيان الذي أرسل إلى المحكمة الفدرالية ب‍واشنطن، إلى أن الدعوى مرفوعة ضد اللجنة ورئيسها بيني تومبسون وإدارة الأرشيف الوطني الأمريكي مع مديرها ديفيد فيرييرو.

وكان ترامب قد طالب إدارة الأرشيف بعدم الكشف عن الوثائق والمواد المتعلقة بعمل البيت الأبيض في يوم اقتحام الكابيتول، لكن الأرشيف قرر تقديم الوثائق للجنة الكونغرس، بينما رفض الرئيس الحالي جو بايدن التدخل في القضية لإخفاء الوثائق.

يذكر أن أنصار الرئيس السابق من الرافضين للاعتراف بهزيمة ترامب في الانتخابات الرئاسية، اقتحموا مبنى الكابيتول في اليوم الذي كان من المقرر أن يصادق فيه الكونغرس على نتائج الانتخابات.

وأسفر الهجوم على الكابيتول عن سقوط قتلى ومصابين. ومنذ يناير الماضي، تم إلقاء القبض على المئات من الأشخاص المشتبه بمشاركتهم في الاقتحام.

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