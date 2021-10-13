الجيش الايراني يكشف عن منظومات دفاع جوي جديدة قادرة على تدمير صواريخ كروز

كشف الجيش الايراني وقوات الحرس الثوري عن منظومات جديدة للدفاع الجوي خلال اليوم الثاني من المناورات المشتركة الواسعة النطاق بامكانها اعتراض وتدمير صواريخ كروز.

وذكرت قناة ( برس تي في) في تقرير ان ” نظام مجيد للدفاع الدفاع الجوي التابع للقوات الايرانية ، ونظام ذو الفضل التابع لفرقة الفضاء في الحرس الثوري الإيراني نجحا في تدمير صواريخ كروز التي تم إطلاقها باتجاه موقع التدريبات”.

وقال قائد قاعدة الدفاع الجوي لفرقة خاتم الأنبياء في البلاد الجنرال قادر رحيم زاده إن “بناء دفاع قوي ومتعدد الطبقات ضد هجمات صواريخ كروز كان أحد أهداف تدريبات الدفاع الجوي المتخصصة المشتركة ، والتي نفذتها أنظمة دفاعية مختلفة للجيش والحرس الثوري الإيراني”.

واضاف ان ” أنظمة الدفاع الجوي “مستعدة تماما لحماية المنشآت الحساسة والحيوية للبلاد من خلال تشكيل طبقات دفاعية آمنة، حيث اسقطت اهدافا من صواريخ كروز كانت تنوي التسلل على ارتفاعات منخفضة اثناء التمارين المشركة “، مشيرا الى ان ان ” المنظومات الجديدة تستخدم لأول مرة “.

وأكد الجنرال رحيم زاده أن “القوات المسلحة الإيرانية لن تتردد ولو للحظة في تعزيز قدرات الدفاع الجوي الإيرانية”، مبينا ان ” التقييم الدقيق للتهديدات المتصورة في المجال الجوي دفعنا إلى تطوير أنظمة دفاعية تتناسب مع تلك التهديدات ، والحمد لله ، لا يوجد تهديد لم نفكر في طريقة للتعامل معه”.

واشار التقرير الى انه ” تم ايضا تنصيب رادار القدس التابع لفرقة الفضاء في الحرس الثوري الإيراني موضع التنفيذ، حيث ان بامكانه تحديد أهداف على مدى أكثر من 500 كم وارتفاع أكثر من 90 ألف قدم، كما يتميز بقدرات تكتيكية ومركبة واحدة ، وبرامج محلية ، والقدرة على التعامل مع الحرب الإلكترونية باستخدام تقنيات مختلفة ، والقدرة على التمييز بين الأصدقاء والأعداء ، والقدرة على الارتباط بأنظمة الدفاع”.

يشار الى ان ” القوات المسلحة الإيرانية تجري بانتظام مناورات عسكرية لرفع مستوى جهوزيتها وقوتها العسكرية ولتوجيه رسالة تحذير للأعداء من أي عمل عدواني ضد الجمهورية الإسلامية”.