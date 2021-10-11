طالبان تستبعد "الأشخاص غير المرغوب فيهم" من القيادة الأفغانية المؤقتة

أكد المتحدث باسم حكومة طالبان المؤقتة، ذبيح الله مجاهد، أن الحكومة ستستبعد "الأشخاص غير المرغوب فيهم" الذين يعملون في الخدمة.

وكتب على "تويتر": "قررت قيادتنا خلال اجتماع مجلس الوزراء في القصر الرئاسي، اليوم الاثنين، إقالة عدد من الأشخاص غير المرغوب فيهم من مناصبهم في إمارة أفغانستان الإسلامية"، لكنه، لم يحدد هوية الأشخاص أو عددهم.

وأضاف: "أصدرت الحكومة تعليمات لجميع وكالات تطبيق القانون الأفغانية بتعزيز الإجراءات الأمنية في كافة الوكالات".

وتابع: "تم توجيه الإدارات التي تتعامل مع القضايا الاجتماعية والاقتصادية بالتخطيط لتنظيم توريد المساعدات الإنسانية الأجنبية لكل من يحتاجها، فضلا عن تقديم الدعم للقطاع التجاري".

وأشار مجاهد، إلى أنه "تقرر استئناف عمل شركة (هليكوبتر) المستقلة للنقل، وكذلك تقديم الدعم اللازم لجميع المؤسسات الأخرى التي تقدم خدمات النقل في الدولة".