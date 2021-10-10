الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري تعلق على تصريحات ترامب حول نسخ التكنولوجيا الأمريكية

أعلنت المتحدثة باسم الهيئة الفيدرالية للتعاون العسكري الروسي فاليريا ريشيتنيكوفا، أن روسيا لا تجري أي تعاون عسكري مع أفغانستان، ولذا فإن تصريحات دونالد ترامب لا أساس لها من الصحة.

وقالت ريشيتنيكوفا: "كما صرحت سابقا الخدمة الفيدرالية، فإن التعاون العسكري التقني مع أفغانستان لا يتم تنفيذه في الوقت الحالي. وأي تكهنات بأن أخصائيينا قد يكونون متورطين في نسخ أي تقنية أمريكية ليس لها أساس".

وأضافت، أن "العالم يضطر مرة أخرى لمشاهدة مسلسل مفضل يسمى highly likely (جملة "من المرجح جدا" التي يستخدمها الغرب في توجيه اتهامات غير مثبتة لخصومه)".

وقال الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب، إن "روسيا والصين قامتا بتفكيك مروحيات (أباتشي) الهجومية التي تركتها الولايات المتحدة في أفغانستان ودرستها وستصنعان قريبا أفضل تقنياتهما".

وأشار لاحقا عضو مجلس الخبراء لدى هيئة رؤساء شركات المجمع الصناعي العسكري الروسي، فيكتور موراكوفسكي، أن "المتخصصين الروس قاموا بدراسة (أباتشي) قبل وقت طويل من مغادرة الولايات المتحدة لأفغانستان ولم يجدوا شيئا مفيدا فيها".