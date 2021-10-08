"داعش" الارهابي يعلن مسؤوليته عن الهجوم على مسجد شيعي في شمال شرق أفغانستان

أعلن تنظيم "داعش الارهابي إمارة خراسان" في أفغانستان، عبر موقع "تيليغرام"، الجمعة، مسؤوليته عن التفجير الذي استهدف مسجدا لاتباع اهل البيت عليهم السلام شمال شرق أفغانستان وأودى بحياة العشرات.

واستشهد عشرات الأشخاص مصرعهم جراء انفجار عنيف دوى الجمعة، داخل مسجد شيعي في ولاية قندوز شمال أفغانستان.

وأكدت وكالة "باختر" التابعة للحكومة الأفغانية الجديدة، نقلا عن مسؤولين، أن "الانفجار الذي دوى أثناء صلاة الجمعة في مسجد بمنطقة سيد آباد في مدينة خان آباد، خلف 46 شهيدا و143 جريحا".

من جهته، أكد ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم حركة "طالبان" التي عادت إلى الحكم في أفغانستان في أغسطس الماضي، على حسابه في "تويتر"، سقوط شهداء وجرحى جراء الهجوم، مضيفا أن "قوات خاصة تابعة للحركة وصلت إلى موقع الحادث للتحقيق فيه".

بدوره، حمل عضو لجنة الثقافة لـ"طالبان"، محمد جلال، تنظيم "داعش"الارهابي المسؤولية عن الهجوم، مبديا التزام الحركة باستئصال "داعش" في البلاد.

وأعربت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان عن قلقها إزاء ورود أنباء عن استشهاد وجرح أكثر من 100 شخص في المسجد، مشيرة إلى أنه يمثل ثالث هجوم فتاك على مؤسسة دينية في أفغانستان منذ مطلع الأسبوع، بعد حادث أمام مسجد في كابل الاثنين الماضي تبناه تنظيم "داعش"الارهابي وهجوم استهدف مدرسة في ولاية خوست الأربعاء ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه.