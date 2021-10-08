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15 شهيدا على الأقل في تفجير مسجد شمال شرق أفغانستان


أفادت مصادر طبية في أفغانستان باستشهاد 15 شخصا على الأقل في تفجير استهدف مسجد شيعي في مدينة قندوز شمال شرق أفغانستان.

وأشارت المصادر إلى أن التقديرات الأولية تقدر المصابين بنحو 90 حالة.

من جانبه، قال متحدث باسم طالبان وشهود، إن الانفجار وقع بالقرب من مسجد شمال شرق البلاد.

بدوره، أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية في حكومة طالبان قاري سيد خوستي، لوكالة فرانس برس، أن انفجارا وقع في قندوز بدون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وقال سكان لفرانس برس إن التفجير وقع قرب مسجد شيعي أثناء صلاة الجمعة.

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