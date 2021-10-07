هبوط طائرة كويتية في تركيا إثر تهديد بوجود قنبلة على متنها

أفادت وسائل إعلام تركية، اليوم الخميس، بأن طائرة كويتية، اضطرت إلى الهبوط في مطار مدينة طرابزون شمال شرقي تركيا، بعد أن وردت معلومات تفيد بوجود قنبلة على متنها.

وقال حساب TRT التركي الناطق بالعربية، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إن الطائرة التابعة لشركة طيران الجزيرة الكويتية هبطت اضطرارياً في مطار طرابزون شمال شرقي تركيا، بعد التهديد بوجود قنبلة".

وأضاف الحساب: "تم إخلاء الطائرة الكويتية من الركاب، وبدأ الفحص والبحث بالتزامن مع وصول فرق مكافحة المتفجرات، وجرى إيقاف الرحلات بشكل مؤقت في مطار طرابزون".