الصفحة الدولية

هبوط طائرة كويتية في تركيا إثر تهديد بوجود قنبلة على متنها


أفادت وسائل إعلام تركية، اليوم الخميس، بأن طائرة كويتية، اضطرت إلى الهبوط في مطار مدينة طرابزون شمال شرقي تركيا، بعد أن وردت معلومات تفيد بوجود قنبلة على متنها.

وقال حساب TRT التركي الناطق بالعربية، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إن الطائرة التابعة لشركة طيران الجزيرة الكويتية هبطت اضطرارياً في مطار طرابزون شمال شرقي تركيا، بعد التهديد بوجود قنبلة".

وأضاف الحساب: "تم إخلاء الطائرة الكويتية من الركاب، وبدأ الفحص والبحث بالتزامن مع وصول فرق مكافحة المتفجرات، وجرى إيقاف الرحلات بشكل مؤقت في مطار طرابزون".

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
زوارق للحرس الثوري الإيراني تعترض سفينة أميركية
هبوط طائرة كويتية في تركيا إثر تهديد بوجود قنبلة على متنها
"الناتو": الخلاف بين باريس وواشنطن يجب ألا يسبب انقساما في الحلف
الامارات تعلن انتهاء أزمة فيروس كورونا والعودة للحياة الطبيعية
"مسربة فضائح فيسبوك" تدلي بشهادات مثيرة وتكشف المستور
\"العطل العالمي\".. السر في ما فعله فيسبوك صباحاً
البنتاغون: ننظر إذا كان هناك تهديد أمني وراء توقف منصات التواصل
يشمل زعماء 35 دولة.. تحقيق كبير يكشف حسابات بالملاذات الضريبية
ترامب يعتزم اجبار تويتر على الغاء حظر حسابه
الصين تسجل ارتفاعا بحصيلة اصابات كورونا اليومية
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1694.92
الجنيه المصري 93.11
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
رسول حسن نجم : يقول الامام الحسين ع(ان الله ليعطي على النيه مالايعطي على العمل) فصبرا حتى يقضي الله وعدا كان ...
الموضوع :
الحمد لله الذي خلق الحسين..
رسول حسن نجم : لماذا هذا الخلط بقائمه هي موجوده اساسا في العمليه السياسيه منذ٢٠٠٣ وبين المتطوعين الذين هم من الجماهير ...
الموضوع :
انتخب الحشد وكن من الشجعان ولا تكن من الغمان!
رسول حسن نجم : بتقسيم ١٣٠ مليار دولار على ٤٠مليون(عدد سكان العراق) يكون الناتج٣٢٥٠(ثلاثة الاف ومئتان وخمسون) دولار وليس ثلاثة ملايين ...
الموضوع :
الاقتراض الاضطراري
رجب سلمان ثجيل : المشكلة ليست بالمسكين صاحب نظرية (غلس وانته ما تدري)...المشكلة بالذيول والمطبلين واللوكيه الذين يتحلقون حول المشعول( طبعا ...
الموضوع :
غلّس وإنت ما تدري ..!
مقيم في ايران : اجمل الحوارات التي اانس بها حوار السفارة العراقية في ايران الكاتب ينتقدهم لتأخير معاملة ايرانية زوجها عراقي ...
الموضوع :
أسلاك شائكة في طريق زوجات العراقيين من أصول ايرانية
منير حجازي : سحب رتبة الضباط ، القائهم في التوقيف ومحاكمتهم وادانته وزدهم في السجن. غير ذلك لا ينفع اي ...
الموضوع :
’هددوا الشاب بأخواته وأمه’ ’سايكوباثيون’ يعششون داخل أجهزة الأمن العراقي.. لا استقالات ولا إقالات بعد فضيحة بابل
رسول حسن نجم : هذا من ضمن الاحقاد الدفينه على سماحة الشيخ الصغير من قبل الزمر البعثيه ومن تبعهم جهلا او ...
الموضوع :
بالصور .... جزء من الحملة المستمرة للافتراء على سماحة الشيخ جلال الدين الصغير
رسول حسن نحم : في رأيي القاصر يجب الرجوع الى مدارس الموهوبين لاختيار مجموعه منهم ممن له الرغبه في التحقيق في ...
الموضوع :
’هددوا الشاب بأخواته وأمه’ ’سايكوباثيون’ يعششون داخل أجهزة الأمن العراقي.. لا استقالات ولا إقالات بعد فضيحة بابل
رسول حسن نجم : اذن باختصار شديد.. كل الدول تبحث عن مصالحها الا الحكام العرب يتوسلون لهذه الدول بالمال وماء الوجه(ان ...
الموضوع :
أميركا وروسيا كما بريطانيا وفرنسا وجهان لعُملَة صهيونية واحدة
رسول حسن نجم : لم تبارك المرجعيه لاسابقا ولاحاضرا لحد الان اي قائمه انتخابيه بل كانت بياناتها هي (الوقوف على مسافه ...
الموضوع :
الحشود لاختيار الفتح..!
فيسبوك