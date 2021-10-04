البنتاغون: ننظر إذا كان هناك تهديد أمني وراء توقف منصات التواصل

قالت وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون)، الاثنين، إنها تنظر في ما إذا كان هناك أي تهديد أمني وراء توقف منصات التواصل الاجتماعي.

وأشارت تقارير إعلامية، إلى تعطل خدمات مواقع وتطبيقات عالمية، مما شل حركة التواصل حول العالم.

ووفقا لموقع "داون ديتيكتور" المتخصص في تتبع أعطال المواقع، فقد بدأ تعطل موقع فيسبوك وتطبيقي إنستغرام وواتساب، في حوالي الساعة 16:44 بتوقيت غرينتش يوم الاثنين، وأثرت على المستخدمين على مستوى العالم.