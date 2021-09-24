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النرويج يعلن الغاء معظم القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا


أعلنت الحكومة النرويجية، اليوم الجمعة، أنها قررت إلغاء معظم القيود الرامية إلى الحد من تفشي فيروس كورونا والعودة إلى الحياة الطبيعية تقريبا.

وقالت رئيسة الوزراء النرويجية، إرنا سولبرغ، أثناء مؤتمر صحفي أن "هذا القرار يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الساعة الـ16.00 من يوم غد بالتوقيت المحلي".

ووفقا للقواعد الجديدة، لن "يتعين على المواطنين الالتزام بالتباعد الاجتماعي ولن تكون هناك أي قيود على عدد المشاركين في الفعاليات الجماعية، لكن سيظل من واجب من تثبت إصابته بكورونا دخول العزل الصحي، مع إبقاء بعض القيود عند دخول البلاد".

وأشارت رئيسة الحكومة إلى أن "أكثر من 90 بالمائة من مواطني النرويج فوق سن الـ18 تلقوا حتى اليوم الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا، ومن المتوقع أن تستكمل عملية تطعيم هذه الفئة الاجتماعية في غضون الأسبوعين القادمين".

في الوقت نفسه، رجحت سولبرغ أن "الحياة الاجتماعية لن تعود إلى ما كانت قبل الجائحة بالكامل، موضحة: "يبدو لي أن فيروس كورونا سيبقى معنا طيلة حياتنا".

في غضون ذلك، أعلنت الخارجية النرويجية عن "إلغاء التوصية إلى المواطنين بالامتناع عن السفر إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية وبريطانيا وسويسرا"، موضحة أنها "ستعود إلى إصدار توصيات منفصلة بشأن كل دولة".

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