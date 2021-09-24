استدعاء مقربين من ترامب للشهادة حول دوره في اقتحام الكابيتول

استدعت لجنة في الكونغرس الأمريكي 4 أشخاص مقربين من الرئيس السابق دونالد ترامب، للشهادة حول ما قاله وما فعله يوم اقتحم مثيرو شغب مبنى الكابيتول يوم 6 يناير/كانون الثاني الماضي.

وتُتهم لجنة التحقيق الخاصة هذه التي يسيطر عليها الديمقراطيون بالمتحيزة حسب وصف ترامب.

وكتب النائب الديمقراطي بيني تومسون الذي يترأس اللجنة في رسالة إلى ميدوز "يبدو أنك كنت مع الرئيس ترامب أو قربه في 6 يناير، وكانت لديك اتصالات مع الرئيس (السابق) وآخرين في ذلك اليوم بشأن الأحداث في مبنى الكابيتول، وأنك شاهد على نشاطات ذلك اليوم".

ويعتقد أن دان سكافينو، أحد مستشاري ترامب المقربين الذين تم استدعاؤهم، كان مع ترامب في 5 يناير خلال مناقشة حول طريقة إقناع أعضاء الكونغرس بعدم المصادقة على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر.

ومن بين شركاء ترامب الآخرين الذين استدعتهم اللجنة، ستيف بانون وكاشياب باتيل.

وتريد اللجنة من هؤلاء الأربعة تقديم مجموعة من الوثائق بحلول 7 أكتوبر/تشرين الاول والإدلاء بشهادتهم أمام الكونغرس في الأسبوع التالي.