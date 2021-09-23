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روسيا.. إصابات كورونا اليومية تتخطى الـ21 ألفا والوفيات عند مستوى قياسي


شهدت روسيا ارتفاعا ملموسا في حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، بينما عاد مؤشر الوفيات الجديدة إلى أعلى مستوى له منذ بداية الجائحة.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم الخميس عن رصدها خلال الساعات الـ24 الماضية 21438 إصابة جديدة بالعدوى (مقابل 19706 إصابات في اليوم السابق)، ما يمثل أكبر حصيلة منذ 15 أغسطس.

ويعود أكبر عدد من الإصابات الجديدة إلى العاصمة موسكو (3445 حالة، ما يمثل ارتفاعا ملموسا في وتيرة تفشي الوباء) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (1698 حالة).

وسجلت السلطات الصحية خلال اليوم الأخير 820 وفاة جديدة ناجمة عن مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا (مقابل 817 إصابة أمس) ما يمثل تكرارا لأكبر حصيلة وفيات يومية منذ بداية الجائحة في البلاد تعود إلى 26 أغسطس.

 

وتماثل 16567 مريضا للشفاء من كورونا في روسيا خلال اليوم الأخير.

وسجلت في البلاد إجمالا منذ بداية الجائحة سبعة ملايين و354995 إصابة مؤكدة بالفيروس التاجي، منها 201445 حالة وفاة وستة ملايين و558780 حالة شفاء.

وأجري في روسيا حتى اليوم أكثر من 188.2 مليون فحص مخبري لتشخيص الإصابات بكورونا، 499 ألفا منها خلال آخر 24 ساعة.

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