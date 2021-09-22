بتر ساق منفذ الهجوم على جامعة بيرم في روسيا

أعلنت وسائل اعلام روسية، أن منفذ الهجوم في جامعة بيرم والبالغ من العمر 18 عاما، خضع لعملية بتر ساقه.

وأوضحت قناة "telegram Shot" أن الأطباء اتخذوا قرارا ببتر ساق مطلق النار اليسرى، بسبب تجلط الدم فيها عقب إصابته بطلقات نارية.

وأشير إلى أن الشاب أخرج من العناية المركزة، لكنه متصل بجهاز التنفس الصناعي، وأن حياته الآن غير مهددة بأي خطر، لكن الأطباء لا يستبعدون حدوث تدهور مفاجئ في مثل حالته، وخاصة الفشل الكلوي.