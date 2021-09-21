البرلمان الأمريكي يلغي تمويل القبة الحديدية الإسرائيلية

ألغى مجلس النواب الأمريكي، بندا يتعلق بتمويل القبة الحديدية الإسرائيلية بقيمة مليار دولار من أجل الحفاظ على استمرار عمل الحكومة الفيدرالية حتى نهاية العام.

وبحسب وسائل إعلامية أمريكية، قدم النواب الديمقراطيون وهم الأغلبية في المجلس مشروع القانون في وقت سابق اليوم الثلاثاء، مع اقتراح إلغاء تمويل القبة الحديدية والأموال المخصصة للإغاثة من الكوارث وإعادة توطين الأفغان، بما في ذلك 20 مليار دولار مخصصة للمتضررين من الأعاصير وحرائق الغابات و6 مليارات دولار لعشرات الآلاف من اللاجئين الأفغان.

وقالت المتحدثة باسم رئيسة لجنة مخصصات مجلس النواب روزا ديلاورو إن تمويل القبة الحديدية "سيتم تضمينه في مشروع قانون التمويل الدفاعي النهائي"، في وقت لاحق من هذا العام.

هذا وانتقد النائب الجمهوري تيد كروز هذا القرار، قائلا: "إنهم يكرهون إسرائيل لدرجة أن الديمقراطيين يسحبون مليار دولار من تمويل القبة الحديدية، وهو نظام دفاعي بحت يحمي عددا لا يحصى من المدنيين الأبرياء من صواريخ حماس". وسأل: "هل سيكون لدى أي من الديمقراطيين الشجاعة للتنديد بهذا القرار".