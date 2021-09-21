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بعد ان كشفت عناوين 250 مترجما في أفغانستان.. وزارة الدفاع البريطانية تعتذر


قدمت وزارة الدفاع البريطانية، الثلاثاء، اعتذارا عما اعتبرته خرقا بعد كشف عناوين البريد الالكتروني لمئات المترجمين الافغان الذين عملوا مع القوات البريطانية .

وذكر موقع فورس نت البريطاني المتخصص بالشؤون العسكرية في تقرير له ان ” ما اطلقت عليه وزارة الدفاع تسمية خرق للبيانات كشف عن عناوين البريد الالكتروني لـ 250 مترجما فوريا بقوا في افغانستان مما سيعرض حياتهم للخطر “.

واضاف ان ” وزير الدفاع بن والاس امر بعد هذه الفضيحة باجراء تحقيق فوري في الخطأ الواضح الذي يتضمن تفاصيل أولئك الذين عملوا إلى جانب القوات البريطانية والذين تقدموا بطلبات للمجيء إلى المملكة المتحدة، فيما قالت وزارة الدفاع البريطانية إنه تم الاتصال بالأشخاص المتضررين وتم تقديم المشورة لهم حول كيفية إدارة أي مخاطر محتملة يواجهونها”.

من جانبه قال نائب وزير الدفاع في حكومة الظل جون هيلي تعليقا على خرق البيانات ” لقد اخبرنا اولئك المترجمين الافغان بأننا سنحافظ على سلامتهم ، وبدلاً من ذلك ، فإن هذا الانتهاك قد عرّض الأرواح للخطر بلا داع”.

واضاف ان “هذا هو ثاني خرق رئيسي للبيانات في وزارة الدفاع هذا العام ، بعد اكتشاف وثائق حساسة في محطة للحافلات في منطقة كنت في حزيران الماضي مما يعني ان وزير الدفاع بحاجة الى اعادة ترتيب منزله “.

واشارت وزارة الدفاع الى أنها ” ستتخذ جميع الخطوات اللازمة بموجب قواعد اللائحة العامة لحماية البيانات في المملكة المتحدة ” ولايعرف حقيقة هل كان ذلك العمل دون قصد ام ورائه نية بريطانية مبيتة للتخلص من اعوانها بعد انسحابها من افغانستان”. 

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بعد ان كشفت عناوين 250 مترجما في أفغانستان.. وزارة الدفاع البريطانية تعتذر
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