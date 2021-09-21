انقلاب عسكري فاشل في السودان

فجر اليوم الثلاثاء استيقظ السودانيون على أنباء عن محاولة انقلاب، ليعلن المجلس السيادي إحباط تمرد عسكري، فمن نفذه.

وسط تقارير إعلامية كثيرة عن تفاصيل المحاولة، ذكر مصدر "للعين الاخبارية" أن الانقلاب الفاشل، نفذه ضباط من الدفعتين 39 و40 بالجيش السوداني من داخل سلاح المدرعات؛ جنوبي الخرطوم وقاعدة وادي سيدنا شمال أم درمان.

وكشف المصدر أن الجيش الذي سيعلن لاحقا تفاصيل التمرد، ألقى القبض على الضالعين في المحاولة الانقلابية.

فيما قال مصدر آخر لـ"العين الإخبارية" إن الضباط الضالعين في المحاولة الانقلابية الفاشلة والذين تم القبض عليهم، ينتمون لتنظيم الإخوان المعزول.

وأعلن المتحدث باسم مجلس السيادة السوداني محمد الفكي في تصريحات خاصة لـ "العين الاخبارية" إحباط محاولة الانقلاب العسكري، وسيطرة الجيش على كافة الوحدات العسكرية.

وأكد المسؤول السوداني أن المجموعة التي حاولت السيطرة على سلاح المدرعات بالخرطوم تم احتواؤها، فيما اعتقل عدد من الضباط، بينهم اللواء عبدالباقي بكراوي.

وكان التلفزيون الرسمي بالسودان، ذكر قبل قليل أن محاولة انقلابية فاشلة تجري في البلاد، داعياً المواطين للتصدي لها.

وبدأ الإعلان عن محاولة الانقلاب صباح اليوم بتدوينة لعضو مجلس السيادة السوداني، محمد الفكي على فيسبوك، تحث السودانيين للدفاع عن بلادهم.

وعاد الفكي _ وهو الرئيس المناوب للجنة تفكيك الإخوان الحكومية بالسودان_ ليؤكد السيطرة على الوضع، وإحباط المحاولة.

ونقل شهود عيان لـ"العين الإخبارية" أن الجيش السوداني أغلق الجسر الرئيسي "الحديد" الرابط بين أم درمان والخرطم بالدبابات.

كما ذكرت مصادر لـ"العين الاخبارية" أن عشرات الدبابات التابعة للجيش انتشرت على امتداد سلاح المدرعات جنوبي الخرطوم لصد مجموعة حاولت الاستيلاء عليه.