الصفحة الدولية

انقلاب عسكري فاشل في السودان


فجر اليوم الثلاثاء استيقظ السودانيون على أنباء عن محاولة انقلاب، ليعلن المجلس السيادي إحباط تمرد عسكري، فمن نفذه.

وسط تقارير إعلامية كثيرة عن تفاصيل المحاولة، ذكر مصدر "للعين الاخبارية" أن الانقلاب الفاشل، نفذه ضباط من الدفعتين 39 و40 بالجيش السوداني من داخل سلاح المدرعات؛ جنوبي الخرطوم وقاعدة وادي سيدنا شمال أم درمان.

وكشف المصدر أن الجيش الذي سيعلن لاحقا تفاصيل التمرد، ألقى القبض على الضالعين في المحاولة الانقلابية.

فيما قال مصدر آخر لـ"العين الإخبارية" إن الضباط الضالعين في المحاولة الانقلابية الفاشلة والذين تم القبض عليهم، ينتمون لتنظيم الإخوان المعزول.

وأعلن المتحدث باسم مجلس السيادة السوداني محمد الفكي في تصريحات خاصة لـ "العين الاخبارية" إحباط محاولة الانقلاب العسكري، وسيطرة الجيش على كافة الوحدات العسكرية.

وأكد المسؤول السوداني أن المجموعة التي حاولت السيطرة على سلاح المدرعات بالخرطوم تم احتواؤها، فيما اعتقل عدد من الضباط، بينهم اللواء عبدالباقي بكراوي.

وكان التلفزيون الرسمي بالسودان، ذكر قبل قليل أن محاولة انقلابية فاشلة تجري في البلاد، داعياً المواطين للتصدي لها.

وبدأ الإعلان عن محاولة الانقلاب صباح اليوم بتدوينة لعضو مجلس السيادة السوداني، محمد الفكي على فيسبوك، تحث السودانيين للدفاع عن بلادهم.

وعاد الفكي _ وهو الرئيس المناوب للجنة تفكيك الإخوان الحكومية بالسودان_ ليؤكد السيطرة على الوضع، وإحباط المحاولة.

ونقل شهود عيان لـ"العين الإخبارية" أن الجيش السوداني أغلق الجسر الرئيسي "الحديد" الرابط بين أم درمان والخرطم بالدبابات.

كما ذكرت مصادر لـ"العين الاخبارية" أن عشرات الدبابات التابعة للجيش انتشرت على امتداد سلاح المدرعات جنوبي الخرطوم لصد مجموعة حاولت الاستيلاء عليه.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
السودان.. قائد المحاولة الانقلابية ينتمي لحزب البشير
انقلاب عسكري فاشل في السودان
وفاة وزير الدفاع المصري السابق المشير محمد حسين طنطاوي
بوتين يعلق على هجوم “بيرم” في موسكو
صحيفة تركية: أردوغان يخشى التعرض لمحاولة اغتيال
الكشف عن تفاصيل مثيرة بشأن اغتيال الشهيد فخري زاده
حديث عن عقار جديد "سيغير قواعد اللعبة" مع كورونا
البنتاغون: روسيا أخطر من الصين على المدى القصير
3 انفجارات تستهدف سيارات تابعة لطالبان شرقي أفغانستان
الرئيس الإيراني: "داعش أفغانستان" يشكل خطراً على المنطقة‎‎ برمتها
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 92.85
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.82
التعليقات
رسول حسن نجم : اذا سحبت الولايات المتحده قواتها من المانيا تحت ضغط.. او على الاقل بدء الحديث عن هذا الانسحاب ...
الموضوع :
عالم ينهار عالم ينهض ومركز ثقل العالم ينتقل الى الشرق
رسول حسن نجم : العمل بهذا المشروع مهم جدا لتعجيل الاتحاد بين الدول العربيه ولكنه بمنظارنا طويل جدا اما مسألة تعجيل ...
الموضوع :
حُكَّام العَرَب هُم مَن كَرسوا خريطَة سايس بيكو وهويتهم
رسول حسن نجم : حفظ الله لبنان ومقاومتها واهلها من كل شر وسوء. ...
الموضوع :
أيها البَطرَك ماذا تريد؟ نحنُ لا نريد أن نركع للصهاينة
رسول حسن نجم : في الثمانينات وفي قمة الصراع بين الاستكبار العالمي( الذي ناب عنه الطاغيه المقبور) والجمهوريه الاسلاميه التي لم ...
الموضوع :
المجلس الأعلى يلتفت الى نفسه وتاريخه..!
رسول حسن نجم : بعد انتهاء الحرب العالميه الثانيه تشكل مجلس الامن من الدول المنتصره(الخمسه دائمة العضويه ولها حق نقض اي ...
الموضوع :
الأمر ليس مستغربا يا شارب بول البعير
رسول حسن نجم : عند فتحي لموقع براثا وقراءتي لعناوين المقالات دائما تقع عيني على عنوان تترائى لي صورة مازن البعيجي ...
الموضوع :
لا تنتخب إلا ببصيرة!
رسول حسن نجم : لايوجد شيعي يحمل فكر اهل البيت ع يؤمن بالقوميه او الطائفيه او غيرها من الاهواء والعراقيل التي ...
الموضوع :
الإشتراك العاطفي..
احمد زكريا : في كل عهد يوجد مستفيد. والمستفيد دوما يطبل لنظامه. في النازية وفي الشيوعية وفي البعثية وفي القومجية ...
الموضوع :
العراقيون صمموا وعزموا على التغيير والتجديد من خلال الانتخابات
محمد النجدي : اعتقد ان الخبر فيه تضخيم للقدرات الاستخباريه ، وهل تعتقدون انه لا يوجد عملاء مدربين بمهارات عاليه ...
الموضوع :
الكشف عن تفاصيل مثيرة بشأن اغتيال الشهيد فخري زاده
قهر : والخسائر والتكلفة الى حيث اين دراسة الجدوى التي اعتمدت قبل ذلك ؟ ...
الموضوع :
توضيح من التربية لقرار مجلس الوزراء بشأن "الأدبي والعلمي"
فيسبوك