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الرئيس الايراني: نولي اهمية كبيرة للتعاون الاقليمي


اكد الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي، اليوم الخميس، ان ايران تولي اهمية كبيرة للتعاون الاقليمي.

وحسب تصريحات نقلتها وكالة إرنا الإيرانية، قال رئيسي: "إن تعزيز العلاقات مع دول المنطقة يشكل أولوية رئيسية بالنسبة لإيران".

تصريحات رئيسي جاءت قبيل مغادرته إيران متوجها إلى طاجيكستان، لحضور قمة شنغهاي، في العاصمة دوشنبيه، التي أوضح أنها جاءت بدعوة من الرئيس الطاجيكي إمام علي رحمان.

وبخصوص الزيارة أكد رئيسي أنها "بداية لمرحلة جديدة من العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بين طهران ودوشنبيه".

ولفت الرئيس الإيراني إلى أنه وبجانب حضور القمة فإن وفدا مرافقا له يضم كلا من وزير الخارجية والطاقة والتعاون والعمل والتراث والعدل، "سيبحث خلال الزيارة في سبل تعزيز التعاون الثنائي بمختلف المجالات القانونية والاقتصادية والزراعية، وسيوقع اتفاقات ثنائية مع الجانب الطاجيكي؛ على أن تعقبها جهود مشتركة من جانب مسؤولي البلدين لتنفيذها".

ونوه رئيسي بما وصفه بـ "الدور الفاعل الذي تضطلع به منظمة شنغهاي في تعزيز التعاون بين دول المنطقة التي تضم إيران أيضا".

ووفقا لتصريحات الرئيس الإيراني فإن مباحثاته لن تقتصر على طاجيكستان، وإنما أكد أنه سيجري مباحثات مع قادة الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي.

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