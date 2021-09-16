الصفحة الدولية

روسيا تسلم جيشها منظومة الدفاع الجوي "إس-500"


أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، اليوم الخميس، عن الانتهاء من الاختبارات لأحدث منظومة للدفاع الجوي "إس-500"، وبدء تسليمها للجيش الروسي.

وقال بوريسوف في تصريح صحفي: "اكتملت للتو الاختبارات وبدأت عمليات التسليم للجيش الروسي".

وبدأت الاختبارات لمنظومة "إس-500" في عام 2020.

وكان نائب وزير الدفاع الروسي، أليكسي كريفوروشكو، قد صرح في وقت سابق بأن القوات المسلحة الروسية تخطط لاستلام المجمعات الأولى من منظومات الصواريخ المضادة، للطائرات بعيدة المدى "إس-500" في عام 2021، وسيبدأ الانتاج التسلسلي في عام 2025.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
إيران تعلن تفكيك خلية خططت لاستهداف مراكز حيوية
روسيا تسلم جيشها منظومة الدفاع الجوي "إس-500"
الشيخ جلال الدين الصغير : لماذا كل هذا الاستعداء للجمهورية الإسلامية بعد ان كانت توصف بواحة الاستقرار في العالم؟
ترامب يرد على انباء تخطيطه لعمل عسكري ضد الصين
الآلاف يتظاهرون ضد طالبان في قندهار
دبلوماسي جزائري: حملة التضليل المغربية ضد بلدنا لا تستحق الوقوف عندها
ايران تسجل 444 وفاة جديدة بكورونا خلال يوم واحد
لافروف: "طالبان" أكدت أنها لا تعتزم احتكار السلطة في أفغانستان
السودان: عشرات الضباط الإثيوبيين يطلبون اللجوء
محكمة سويسرية تدين الشيخ أحمد الفهد الصباح وتقضي بسجنه
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 92.85
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.82
التعليقات
مازن عبد الغني محمد مهدي : الهم صلي على محمد نينا عليه افضل الصلاة والسلام وعلى ال بيته الاطهار عليهم اقضل الصللاة ةالسلام ...
الموضوع :
بين يدي الرحيل المفجع للمرجع الكبير السيد الحكيم قدس سره.
رسول حسن نجم : هذه من الحقائق التي يراد طمسها او تشويهها جهلا او بقصد... احسنت التوضيح. ...
الموضوع :
لا تبالغوا ..!
مواطنة : كل الوجع الذي عشناه في تلك الحقبة يقابل وجع لايقل عنه اذا اصبحنا نقدم الادلة ونركن في ...
الموضوع :
للتذكرة .... بالفيديو هذا ما فعله حزب البعث الصدامي الكافر بالمعتقلين المجاهدين في زنزاناتهم
رسول حسن نجم : التسويق قوي جدا للفتح يبدو ان الميزانيه لدى الفتح من الاموال المتراكمه تستطيع النهوض بالاقتصاد العراقي اعلاميا ...
الموضوع :
مَنْ سَأنتَخب؟!
رسول حسن نجم : التسويق والترويج لقائمه انتجت الكاظمي ماذا ترى ستنتج لنا في ظل وجود الاحزاب والمحاصصه وهي جزء منهم. ...
الموضوع :
اراه سيراً مثمراً !!
رسول حسن نجم : اذا كانت الفكره ابراز الدول المشاركه في زيارة الاربعين المليونيه لاظهار عالمية الامام الحسين ع واغاضة قوى ...
الموضوع :
فوائد عالمية الحسين..!
رسول حسن نجم : اولا... عندما يحب المرء شخصيه ما فمعناه الطاعه لها والانقياد فاذا لم يطع معناه لاتوجد محبه اصلا..... ...
الموضوع :
انتخبوا القدوة والاصلح
رسول حسن نجم : الاحزاب الحاكمه باقيه نفسها منذ ٢٠٠٣ والى الان وسواء قاطعنا الانتخابات ام لم نقاطع فالنظام نفسه والمتحكمين ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير : ما هو بديلك حينما تقاطع الانتخابات اذا كان الفاسد هو المستفيد من مقاطعتك والعراق هو المتضرر؟
ابو علي : عجيب هذا التآمر والاستهتار الامريكي ليس بأمن العراق فحسب وانما وجوده لوضع العراقيل امام راحة الشعب ورفاهيته ...
الموضوع :
الخدران: القوات الاميركية تتلاعب بالمشهد الامني واستقرار البلاد مرهون بخروجها
جاسم الأسدي : احسنتم وفي نفس الوقت يجب أن نركز على التعليم لان مع الاسف هناك تهديم للمدارس بدل من ...
الموضوع :
الشباب  في  وجه العاصفة...
فيسبوك