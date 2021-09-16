روسيا تسلم جيشها منظومة الدفاع الجوي "إس-500"

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، اليوم الخميس، عن الانتهاء من الاختبارات لأحدث منظومة للدفاع الجوي "إس-500"، وبدء تسليمها للجيش الروسي.

وقال بوريسوف في تصريح صحفي: "اكتملت للتو الاختبارات وبدأت عمليات التسليم للجيش الروسي".

وبدأت الاختبارات لمنظومة "إس-500" في عام 2020.

وكان نائب وزير الدفاع الروسي، أليكسي كريفوروشكو، قد صرح في وقت سابق بأن القوات المسلحة الروسية تخطط لاستلام المجمعات الأولى من منظومات الصواريخ المضادة، للطائرات بعيدة المدى "إس-500" في عام 2021، وسيبدأ الانتاج التسلسلي في عام 2025.