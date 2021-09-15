ترامب يرد على انباء تخطيطه لعمل عسكري ضد الصين

رد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على التقارير التي زعمت بأنه خطط لعمل عسكري ضد الصين، حيث نفى ترمب تلك المزاعم ووصفها بأنها "سخيفة".

جاء ذلك بعدما نشرت صحيفة "واشنطن بوست" مقتطفات من كتاب جديد ألفه الصحفيان بوب وودوارد وروبرت كوستا، قالا فيه إن رئيس الأركان الأمريكي مارك ميلي اتصل مرتين بنظيره الصيني، لتهدئة مخاوف بكين من احتمال تعرضها لضربة أمريكية مفاجئة.

وقال ترامب في تصريحات على الهواء في قناة "نيوزماكس" أمس الثلاثاء: "لم يكن لدي أي نية لمهاجمة الصين".

وافترض ترمب أنه بمثل هذه المزاعم، يحاول القائد العسكري الأمريكي رفيع المستوى تجاوز الموقف المحرج الناجم عن "قلة الكفاءة التي أظهرها لدى انسحاب للقوات الأمريكية من أفغانستان".

وأضاف ترامب: "القول إنني كنت سأهاجم الصين هو أكثر الأشياء سخافة التي سمعتها على الإطلاق، والجميع يعرف ذلك".