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ايران تسجل 444 وفاة جديدة بكورونا خلال يوم واحد


أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايرانية، اليوم السبت، تسجيل 16 ألفا و 654 إصابة و 444 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في تقريرها اليومي: "منذ ظهر أمس الجمعة ولغاية ظهر اليوم السبت تم تسجيل 16 ألفا و 654 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 5 ملايين و 275 الفا و 567 إصابة مؤكدة".

واوضحت ان "من بين المصابين الجدد، تم ادخال 2704 مصابين الى المستشفيات لتلقي العلاج". واضافت ان "7 آلاف و 347 شخصا من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة".

ولفت تقرير وزارة الصحة الى "تعافي 4 ملايين و 538 ألفا و 419 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن".

واشار التقرير الى "تسجيل 444 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 113 الفا و 824 حالة وفاة".

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