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بايدن:‌ ‌وفيات‌ ‌كورونا‌ ‌تخطت‌ ‌قتلى‌ ‌الحربين‌ ‌العالميتين‌ ‌وحرب‌ ‌فيتنام‌ ‌وأحداث‌ ‌11‌ ‌سبتمبر


قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الجمعة، إن عدد وفيات كورونا في الولايات المتحدة تجاوز عدد قتلى الحربين العالميتين وحرب فيتنام وأحداث 11 سبتمبر.

وفي خطاب متلفز بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لإغلاق البلاد بسبب وباء كورونا، أكد أنه يريد أن يتمكن كل البالغين الأمريكيين، أيا كان عمرهم، من تلقي اللقاحات المضادة لكوفيد-19 بحلول 1 مايو المقبل، كاشفا أن إدارته تسير على الطريق الصحيح لتحقيق هدفه المتمثل في تقديم 100 مليون جرعة من اللقاح "ولكن خلال 60 يوما بدل مئة يوم".

وقال إنه وجه إلى جميع الولايات بإتاحة لقاحات فيروس كورونا لجميع الأمريكيين في وقت أقصاه 1 مايو، مشيرا إلى أنه "سيتم نشر العيادات المتحركة لتطعيم جميع الأمريكيين، فضلا عن العمل على إنشاء موقع على الإنترنت لتحديد مراكز التطعيم وحجز مواعيد لتلقي اللقاح".

ورجح بايدن إمكانية أن يجتمع الأمريكيون "ضمن مجموعات صغيرة" للاحتفال بالعيد الوطني في 4 يوليو في حال النجاح في هزيمة كورونا، مضيفا: "إن معركتنا ضد فيروس كورونا لم تنته بعد".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن جائحة كورونا قوبلت العام الماضي بالصمت والتجاهل ما أدى إلى تفشي الفيروس وتزايد أعداد الوفيات، مبينا أن خطة التحفيز الاقتصادي لمواجهة تداعيات كورونا، ستساعد الطبقة الوسطى، مضيفا أن "الطريقة الوحيدة لاستعادة حياتنا واقتصادنا تتمثل في هزيمة كورونا".

يذكر أن جائحة كوفيد-19 تسببت بوفاة أكثر من 525 ألف شخص في الولايات المتحدة.

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بايدن:‌ ‌وفيات‌ ‌كورونا‌ ‌تخطت‌ ‌قتلى‌ ‌الحربين‌ ‌العالميتين‌ ‌وحرب‌ ‌فيتنام‌ ‌وأحداث‌ ‌11‌ ‌سبتمبر
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