العميد قاآني: صوت تكسير عظام الأميركيين سوف يسمع في الوقت المناسب

أكد قائد فيلق القدس في حرس الثورة الاسلامية العميد قاآني أن صوت تكسير عظام الأميركيين سوف يسمع في الوقت المناسب.

وشدد العميد قاآني خلال كلمة له صباح اليوم القاها بمناسبة ذكرى شهداء خيبر وبدر في مجمع "آيات" الثقافي بان اميركا اثبتت للعالم باغتيالها القائد قاسم سليماني بأنها مجرمة كما اعتبر الكيان الاسرائيلي بانه يحيط اليوم نفسه بجدار لكن عليه ان يثق بأننا سندمر حتى ذلك الجدار.

واشار العميد قاآني الى تصدي المقاومة لقوى الاستكبار بايدي خاوية واضاف : قوات المقاومة تتصدى حول العالم اليوم بايدي خاوية للمستكبرين المدججين بالسلاح، وتابع : المقاومة الفلسطينية واليمنية تصنعان اليوم الصواريخ بأيد خاوية.

كما لفت الى المقاومين في اليمن وذكر : ان المقاتلين اليمنيين اذهلوا العالم بشنهم ثماني عمليات ناجحة خلال اقل من عشرة ايام مستهدفين مواقع النظام السعودي.