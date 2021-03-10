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إيطاليا تسجل 22409 إصابات و332 وفاة جديدة بفيروس كورونا


سجلت إيطاليا، اليوم الأربعاء، 22409 إصابات و332 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".

وأفادت وزارة الصحة الإيطالية، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 22409 حالات ليصل العدد العام إلى مستوى 3123502 حالتين.

ويمثل هذا العدد ارتفاعا بمؤشر الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، الذي بلغ يوم 7 مارس 20765 حالة، وفي 8 مارس 13902، وفي 9 مارس 19749.

وأضافت وزارة الصحة أنها رصدت 332 وفاة ناجمة عن المرض خلال يوم، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 100811 حالة.

وبلغ مؤشر الوفيات اليومية جراء فيروس كورونا في إيطاليا يوم 7 مارس 207 حالات، وفي 8 مارس 318، وفي 9 مارس 376.

وتعتبر إيطاليا ثامن دولة في العالم من حيث حصيلة الإصابات بفيروس كورونا، والسادسة من حيث عدد الوفيات جراء الجائحة.

وسبق أن مددت الحكومة حالة الطوارئ الصحية لاحتواء جائحة فيروس كورونا في البلاد حتى نهاية شهر أبريل.

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إيطاليا تسجل 22409 إصابات و332 وفاة جديدة بفيروس كورونا
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