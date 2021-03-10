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واشنطن : الموافقة على تمديد انتشار الحرس الوطني في محيط الكونغرس


وافق وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن على طلب تمديد انتشار الحرس الوطني في محيط الكونغرس حتى 23 أيار المقبل.

وذكر الناطق باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في بيان، أنه "تم تخفيض عدد قوات الحرس الوطني إلى 2300 جندي، أي بنحو 50%".

وأضاف أن "البنتاغون سيعمل مع شرطة الكونغرس على خفض عدد أفراد الحرس الوطني عندما تسمح الظروف بذلك".

وكانت قوات الحرس الوطني قد انتشرت لتأمين مبنى الكابيتول عقب اقتحامه من قبل مناصري الرئيس السابق دونالد ترامب، في السادس من كانون الثاني الماضي.

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