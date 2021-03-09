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تركيا تصدر حكماً بحق متورطين في اغتيال السفير الروسي بأنقرة


أصدر القضاء التركي، اليوم الثلاثاء، حكما بالسجن المؤبد المشدد مرتين بحق صالح يلماز "لإعطائه تعليمات الاغتيال لقاتل السفير الروسي بأنقرة أندريه كارلوف"، وفق ما نقلته وكالة الأناضول.

وأقرت العدالة التركية أيضا حكما بالسجن المؤبد المشدد مرتين على شاهين سوغوت في قضية اغتيال السفير كارلوف عام 2016.

وأفادت "الأناضول" بأن حكما بالسجن المؤبد المشدد صدر أيضا بحق الاستخباراتي السابق وهبي كورشاد أكالين "لتسريبه معلومات عن سفير موسكو ب‍أنقرة إلى تنظيم غولن".

وفي المجمل، صدرت قرارات قضائية بحق 28 متهما بينهم زعيم تنظيم "غولن" في قضية اغتيال سفير روسيا السابق ب‍تركيا.

وقتل أندريه كارلوف على يد مسلح في 19 ديسمبر 2016 أثناء إلقائه خطابا في افتتاح معرض للتصوير الفوتوغرافي التركي للأرياف الروسية.

وكشفت السلطات التركية أن السفير اغتيل على يد رجل الشرطة مولود ألطنطاش، (الذي كان خارج الخدمة أثناء ارتكابه الجريمة)، وقد جرت تصفيته فور ارتكاب جريمته، من قبل عناصر الأمن.

وتضمنت لائحة المتهمين في المحاكمة التركية التي انطلقت في الثامن من يناير 2019، أسماء 28 شخصا، في مقدمتهم الداعية المعارض فتح الله غولن، المقيم في الولايات المتحدة، والذي تعتبره السلطات التركية "العقل المدبر" لمحاولة الانقلاب الفاشلة منتصف يوليو 2016.

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