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المحكمة العليا الأمريكية ترفض الاستماع إلى قضية استئناف ترامب في الانتخابات الأخيرة


أعلنت المحكمة العليا الأمريكية، الإثنين، أنها قررت عدم الاستماع إلى قضية الاستئناف الأخيرة التي رفعها الرئيس السابق دونالد ترامب في محاولة لإثبات التزوير أثناء فرز نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

رفضت المحكمة العليا استئناف ترامب الطعن في آلاف الأصوات الغيابية المقدمة في ولاية ويسكونسن، حيث خسر ترامب أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن بأكثر من 20 ألف صوت.

وكان ترامب عين ثلاثة من القضاة التسعة الموجودين حاليًا في المحكمة: نيل جورسوش وبريت كافانو وإيمي كوني باريت.

ويقول ترامب ومحاموه إن هناك تزوير واسع النطاق في الانتخابات والناخبين في العديد من الولايات الأمريكية، بما في ذلك استخدام هويات الناخبين المتوفين للإدلاء بأصواتهم لصالح بايدن.

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وصف في وقت سابق من شهر فبراير/ شباط الماضي محاكمته أمام مجلس الشيوخ بأنها "مرحلة أخرى من أكبر حملة اضطهاد" في تاريخ الولايات المتحدة.

جاء هذا في بيان له بعد أن برأ مجلس الشيوخ ساحته في ثاني مساءلة له خلال 12 شهرا، بحسب "رويترز".

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