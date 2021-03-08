الصفحة الدولية

محاسب ترامب يتعرض لضغوط لكشف حساباته المالية في التحقيقات


كشف تقرير لوكالة رويترز ، الاثنين، ان محاسب ترامب الرئيسي ألين فايسلبرغ البالغ من العمر 73 عاما يخضع للتدقيق في تحقيق المدعي العام في مانهاتن ، سي فانس ، بشأن ما إذا كان الرئيس الأمريكي السابق ومنظمته ترامب قد ارتكبوا جرائم مالية.

وذكر التقرير أن ” قلة من الأشخاص شاركوا بعمق في الشؤون المالية لترامب مثل فايسلبرغ ، وهو شخصية موثوق بها في شركة عائلة ترامب التي بدأت العمل مع والد ترامب ، فريد ، في عام 1973 بمكتب الشركة في بروكلين ، ودفع الفواتير وتتبع مدفوعات الإيجار من الأبراج السكنية”.

واضاف أن ” خبراء قانونيين ومصدر مطلع على التحقيق الجنائي إن الهدف الواضح للمدعين العامين هو إقناع فايسلبرغ بالتعاون مع التحقيق في تعاملات ترامب المالية المشكوك في قانونيتها “.

من جانبه قال المحقق العام في مدينة مانهاتن  إن المكتب يحقق في “سلوك إجرامي واسع النطاق ومطوّل على الأرجح في منظمة ترامب ، على الرغم من أنه لم يكشف بشكل كامل عن نطاق التحقيق”، مضيفا  أن”  مزاعم سوء السلوك المالي  يمكن أن تبرر تحقيق هيئة محلفين كبرى في احتيال ضريبي محتمل ، والاحتيال في مجال التأمين وتزوير السجلات التجارية”.

وتابع التقرير ان ” منصب فايسلبرغ المميز في منظمة ترامب يضعه ضمن عدد صغير من الأشخاص الذين يمكنهم تزويد المدعين العامين بأدلة حاسمة على نية ارتكاب الاحتيال، فيما  يقول خبراء قانونيون إن ترامب قد يحاول أن يضع مسافة بينه وبين أي تقييمات مثيرة للجدل لممتلكاته وأعماله من خلال الاستشهاد بدور فايسلبرغ كحارس مالي”.

وقال المصدر المطلع على التحقيق إنه بالإضافة إلى التدقيق مع فايسلبيرغ ، طرح المدعون أيضًا أسئلة حول أبنائه ، الذين لديهم أيضًا صلات بترامب، مثل جاك فايسلبرغ المدير في شركة استثمار عقاري تابعة لترامب وباري فايسلبرغ ، الذي أدار حلبات التزلج بموجب عقود ترامب مع مدينة نيويورك”.

واشار التقرير الى أنه “بعد أن رفضت المحكمة العليا الأمريكية محاولة ترامب الأخيرة للحفاظ على سرية سجلاته الضريبية ، حصل مكتب المدعي فانس على ملايين الصفحات من السجلات المتعلقة بضرائب ترامب وشؤونه المالية.

أضاف مكتبه أيضًا مدعيًا عامًا متمرسًا في الجريمة المنظمة والفساد ، مارك بوميرانتز ، إلى فريق تحقيق ترامب فيما قال خبراء قانونيون إن فانس قد يسعى للحصول على أمر من المحكمة يمنحه حق الوصول إلى شهادة فايسلبرغ في القضية الفيدرالية”.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
محاسب ترامب يتعرض لضغوط لكشف حساباته المالية في التحقيقات
اتفاق بين سيئول وواشنطن بشأن تمويل الوجود العسكري الامريكي على اراضيها
السعودية تعترف باستهداف إحدى ساحات الخزانات البترولية في رأس تنورة وحي سكني في الظهران
سماع دوي انفجار في مدينة الظهران شرق السعودية
وزيرا خارجية إيران وإيرلندا يبحثان العلاقات الثنائية والإقليمية والدولية والملف النووي
غضب في السعودية بعد نشر أمانة الرياض فيديو "صادما"!
دمشق تدين العقوبات الغربية ضد روسيا وتدعو إلى رفعها فورا
استقالة قائد بارز في الحرس الثوري الإيراني من اجل المشاركة في الانتخابات الرئاسية
روحاني يدعو إلى تجنب التهديد أو الضغوط في أي تفاوض مع طهران
أنباء عن اغلاق مطار جدة وإلغاء عشرات الرحلات الجوية
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 92.85
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 2.85
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
لفيف عن مدينة الموصل : السلام عليكم ورحمة ألله وبركاته :- 📍م / مناشدة انسانية لايجاد موقع بديل لمركز شرطة دوميز زمار ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
مواطنة : احسنتم كثيرا ً رحم الله الشيخ الوائلي طريقة الحياة العصرية الان وغلاف الغفلة الذي يختنق فيه الاغلبية ...
الموضوع :
لماذا لا زلنا الى اليوم نستمع لمحاضرات الشيخ الوائلي (قدس)؟!
مواطنة : قصص ذرية الامام موسى ابن جعفر تفوح بالاسى والمظالم ز لعن الله الظالمين من الاولين والاخرين ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
مواطن : الواقع العراقی یحکی حال اخر للمعلم بکسر المیم ! ...
الموضوع :
كاد المعلم ان يكون..!
صفاء عباس الغزالي : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم ياكريم وكيف لا وهوه زوج ...
الموضوع :
الامام علي وتكريمه من قبل الامم المتحدة
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم سيدنه المحترم,,نسال الله بحق الرسول ابو القاسم محمد واله الاطهار المطهرين المظلومين ان يلعن اعداء ...
الموضوع :
التاريخ الاسود لحزب البعث الكافر/7..انتصار المظلوم
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نسال الله العزيز الرووف بحق نبينا نبي الرحمة ابو القاسم محمد واله ...
الموضوع :
اصابة اية الله العظمى الشيخ محمد اسحاق الفياض بفايروس كورونا
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكمورحمة الله وبركاته ,, نسال الله عز وجل بحق نبينا ابو القاسم محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
أعداء العراق يتوحدون ويتحالفون ويعلنون الحرب على العراق والعراقيين
زيد مغير : السيدة الكريمة سميرة الموسوي مع التحية . فقط ملاحظة من مذكرات العريف الان بدليل من الفرقة ١٠١ ...
الموضوع :
بئست الرسالة ،والمرسلة؛ النفاية رغد القرقوز.
طاهر جاسم حنون كاضم : الله يوفقكم ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
فيسبوك