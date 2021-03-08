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السعودية تعترف باستهداف إحدى ساحات الخزانات البترولية في رأس تنورة وحي سكني في الظهران


اعترفت السعودية، مساء اليوم الأحد، تعرض إحدى ساحات الخزانات البترولية في ميناء رأس تنورة وحي سكني في مدينة الظهران لهجومين مدعية انه لم يسفرا عن سقوط إصابات.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الطاقة، حسب بيان نقلته وكالة "واس" السعودية الرسمية، إن "إحدى ساحات الخزانات البترولية في ميناء رأس تنورة في المنطقة الشرقية، الذي يعد من أكبر موانئ شحن البترول في العالم، قد تعرضت، صباح اليوم، لهجوم بطائرة مسيرة دون طيار، قادمة من جهة البحر"، موضحا أنه "لم ينتج عن محاولة الاستهداف... أي إصابات أو خسائر في الأرواح أو الممتلكات".

وأشار المصدر إلى "محاولة متعمدة أخرى للاعتداء على مرافق شركة أرامكو السعودية، حيث سقطت، مساء اليوم، شظايا صاروخ باليستي بالقرب من الحي السكني التابع لشركة أرامكو السعودية في مدينة الظهران، الذي يسكنه الآلاف من موظفي الشركة وعائلاتهم، من جنسيات مختلفة"، مبينا أنه "لم ينجم عن هذا الاعتداء أي إصابات أو خسائر في الأرواح أو الممتلكات".

وأعلنت قوات جماعة "أنصار الله" الحوثية، في وقت سابق من الأحد، عن تنفيذ "عملية هجومية واسعة ومشتركة في العمق السعودي" انطلاقا من اليمن بـ14 طائرة مسيرة و8 صواريخ باليستية.

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