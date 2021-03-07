سماع دوي انفجار في مدينة الظهران شرق السعودية

أفادت وكالة "رويترز"، مساء اليوم الأحد، استنادا إلى مصادر أهلية بسماع دوي انفجار في مدينة الظهران شرق السعودية في ظل تصعيد عسكري حاد بين المملكة وقوات الحوثيين في اليمن.

ونقلت "رويترز" عن ساكنين أن تم سماع دوي انفجار بينما لم يتم حتى الآن ذكر مزيد من التفاصيل حول الحادث.

وتعتبر الظهران مركزا إداريا هاما في مجال إنتاج وتكرير النفط في السعودية وتحتضن المدينة مقرا لشركة "أرامكو" إضافة إلى قاعدة أمريكية.