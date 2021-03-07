وزيرا خارجية إيران وإيرلندا يبحثان العلاقات الثنائية والإقليمية والدولية والملف النووي

التقى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الأحد، نظيره الإيرلندي سيمون كوفيني الذي وصل طهران الليلة الماضية على رأس وفد، وفقا لبيان للخارجية الإيرانية.

وناقش الجانبان خلال اللقاء القضايا المهمة للعلاقات الثنائية والإقليمية والدولية، وخاصة الحاجة إلى استمرار المشاورات السياسية والتبادلات الاقتصادية بين البلدين. وأكد وزير الخارجية الإيرلندي مجددا أنه وفقا للترتيبات المتفق عليها، سيتم إعادة فتح السفارة الإيرلندية تدريجيا في طهران.

ووفقا للخارجية الإيرانية، "تناول الجزء الآخر من المحادثات بين وزيري الخارجية آخر التطورات المتعلقة بالاتفاق النووي، وفي هذا الصدد، كرر ظريف السياسة المبدئية للجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن الحاجة إلى الرفع الكامل والفعال للعقوبات الأمريكية غير القانونية كخطوة ستؤدي لاحقا إلى عودة إيران عن خطوات خفض الالتزام".

كما صرح وزير الخارجية الإيرلندي أن بلاده مستعدة لتسهيل هذه العملية وتيسير تطبيق القرار الأممي رقم 2231، بصفتها عضوا غير دائم في مجلس الأمن، وكذلك عضوا في الاتحاد الأوروبي.

كما بحث الجانبان كيفية العمل معا للمساعدة في خفض التوترات الإقليمية، حيث تمت مناقشة "التطورات في الخليج الفارسي واليمن والعراق وسوريا ولبنان وفلسطين وأفغانستان والقوقاز"، وفقا لبيان الخارجية الإيرانية.