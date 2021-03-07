استقالة قائد بارز في الحرس الثوري الإيراني من اجل المشاركة في الانتخابات الرئاسية

أعلن قائد "مقر خاتم الأنبياء" للدفاع الجوي الإيراني، العميد سعيد محمد، يوم الأحد، استقالته من منصبه في ظل قراره خوض الانتخابات الرئاسية في البلاد.

محمد، وفي تغريدة نشرها على تويتر أوضح أن "استقالته من منصبه جاءت لأجل حماية الحرس الثوري الإيراني والقاعدة الجهادية الثورية لمقر خاتم الأنبياء، بسبب احتمال أن يتسبب وجوده في البيئة الانتخابية في إلحاق الأذى بالمؤسسة المقدسة لهذه القوة" على حد وصفه.

وفي السياق، عين قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، حسين هوشي سادات قائدا جديدا للمقر.

وستجري الانتخابات الرئاسية في الجمهورية الاسلامية الايرانية في يونيو 2021.