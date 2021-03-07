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أنباء عن اغلاق مطار جدة وإلغاء عشرات الرحلات الجوية


أفاد ناشطون سعوديون عن اغلاق مطار جدة منذ ساعات فيما اشارت بيانات تطبيق الرادار الى إلغاء عشرات الرحلات الجوية القادمة والمغادرة .

وفي السياق أفاد مغردون سعوديون عن سماع دوي انفجارات متتالية في جدة السعودية، بينما افاد اخرون عن سماع دوي انفجارات في الرياض.

وزعمت وسائل اعلامية سعودية عن اعتراض عدد كبير من الطائرات المتفجرة بدون طيار في اجواء المملكة لكنها لم توضح المنطقة التي اعتُرضت فيها تلك الطائرات، ولا المواقع التي كانت تستهدفها.

وكان طيران العدوان استهدف ب18 غارة على مناطق متفرقة في مأرب.

وتتعرض المملكة السعودية لهجمات متتالية بسلاح الجو المسير والصواريخ الباليستية، متزامنة مع معركة مأرب، تاتي تلك الهجمات كالرد على تصعيد السعودية في اليمن.

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أنباء عن اغلاق مطار جدة وإلغاء عشرات الرحلات الجوية
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