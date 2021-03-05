إيطاليا تتخطى حاجز 3 ملايين إصابة بفيروس كورونا

تخطت إيطاليا، اليوم الجمعة، حاجز 3 ملايين إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" بعد رصد أكثر من 24 ألف حالة جديدة.

وأفادت وزارة الصحة الإيطالية، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 24036 ليصل العدد العام إلى مستوى 3023129 حالة بينها 456470 نشطة.

وتمثل حصيلة اليوم ارتفاعا لمؤشر الإصابات الجديدة بفيروس كورونا الذي بلغ يوم 3 اذار 20884 حالة، وفي 4 اذار 22865.

وأضافت الوزارة أنها رصدت 297 وفاة ناجمة عن المرض خلال يوم، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 99271 حالة.

وسبق أن بلغ مؤشر الوفيات اليومية جراء فيروس كورونا في إيطاليا يوم 3 اذار 347 حالة، وفي 4 اذار 339.

وأفادت الوزارة بارتفاع عدد المتعافين من المرض إلى 2467388 شخصا بعد رصد 13682 حالة شفاء جديدة.

وتعتبر إيطاليا ثامن دولة في العالم من حيث حصيلة الإصابات بفيروس كورونا، والسادسة من حيث عدد الوفيات جراء الجائحة.

وسبق أن مددت الحكومة حالة الطوارئ الصحية لاحتواء جائحة فيروس كورونا في البلاد حتى نهاية شهر نيسان.