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موسكو عن ردها المتوقع على العقوبات الأمريكية: سوف نسرهم قريبا


أكدت موسكو أنها ستعلن قريبا ردها على العقوبات الأمريكية المفروضة على مؤسسات مسؤولين روس على خلفية قضية الناشط المعارض المسجون أليكسي نافالني.

وصرحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في حوار مع القناة الأولى الروسية اليوم الجمعة بأن موسكو لا تتريث للرد، موضحة أن الجانب الروسي لم يكشف حتى الآن بهذا القدر من العلانية عن إجراءات الرد التي اتخذها بحق الولايات المتحدة.

وقالت: "تبنوا لوائح تقييدية، وتبنينا بدورنا لوائح تقييدية مضادة وأبلغناهم بذلك أو أجابنا عن أسئلتهم. لكن نظرا لسلوكهم الحالي، عندما نشروا كل هذه القوائم علنا، أعتقد أننا سوف نسرهم قريبا والعمل جار في هذا الصدد".

في غضون ذلك، أعرب المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، ردا على سؤال حول تقرير لوكالة "بلومبرغ" مفادها أن الولايات المتحدة وبريطانيا تدرسان إمكانية فرض عقوبات ضد الدين العام ورجال أعمال في روسيا، عن أمل موسكو في أن "تبقى مثل هذه الدعوات المجنونة في صفحات وسائل الإعلام، ولن تجد مرتعا خصبا لها في الأوساط السياسية الأمريكية".

وأشار بيسكوف إلى وجود مؤشرات على أن واشنطن تستعد لفرض حزمة ثانية من العقوبات، مشددا على أن الولايات المتحدة "تنطلق من مزاعم باطلة وغير مبررة إطلاقا عن امتلاك روسيا أسلحة كيميائية في أراضيها".

وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية أن موسكو تأخذ ذلك في عين الاعتبار وتعمل على إعداد سيناريوهات مختلفة من أجل حماية مصالح الدولة ومواطنيها وقطاع الأعمال فيها.

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