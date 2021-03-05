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الكونغرس الأميركي يمرر إصلاحاً انتخابياً.. وبايدن يعلق


أشاد الرئيس الأميركي، جو بايدن، بإقرار مجلس النواب مشروع قانون شامل يسعى إلى إصلاح النظام الانتخابي، ويقضي بتغيير قوانين تمويل الحملات الانتخابية والتصويت ويحمل اسم "من أجل الشعب".

وقال بايدن في بيان، إن تمرير مشروع القانون يأتي "في ظل اعتداء غير مسبوق على ديمقراطيتنا، ومحاولة منسقة لتجاهل وتقويض وإلغاء إرادة الشعب الأميركي لم يسبق لها مثيل في تاريخنا، وموجة جديدة من الهجمات العدوانية على حقوق التصويت في الولايات بجميع أنحاء البلاد".

وسيوسع مشروع القانون الوصول إلى صناديق الاقتراع من خلال إنشاء تسجيل تلقائي للناخبين في جميع أنحاء البلاد، واستعادة حقوق التصويت للمعتقلين سابقا، وتوسيع التصويت المبكر، وتحديث أنظمة التصويت الأميركية.

 

ووافق مجلس النواب، على مشروع القانون بنتيجة 220 مقابل 210 أصوات، مع انضمام ديمقراطي واحد إلى جميع أعضاء مجلس النواب الجمهوريين في التصويت ضده.

 

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