الحرس الثوري الإيراني: مشروع "الشهيد سليماني" خفض وفيات كورونا في إيران بنسبة 90%

أعلن الحرس الثوري الإيراني أن تنفيذ "مشروع الشهيد سليماني" خفض مستوى الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في إيران بنسبة 90%.

وقال نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني، العميد علي فدوي، في تصريح لوكالة "فارس"، إن مشروع "الشهيد سليماني" الذي ينفذ بدعم من منظمة التعبئة "البسيج" ووزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي للسيطرة على تفشي فيروس كورونا في أنحاء البلاد قد لعب دورا كبيرا جدا في احتواء المرض.

وأضاف فدوي أن "الدول التي تحظى بإمكانيات كبيرة في مجال الصحة والمعدات الطبية وتدعي أنها متطورة كثيرا في هذا المجال لم تستطع السيطرة على المرض وشهدت أوضاعا كارثية".

ونوه إلى تأثير مشروع "الشهيد سليماني" في خفض الإصابات بفيروس كورونا في البلاد، وقال إنه خلال الشهرين الأخيرين انخفضت الوفيات في البلاد إلى تحت 100 وحتى نحو 50 وفاة يومية في حين كان العدد في ذروته نحو 500 حالة.

وأوضح أن المشروع تتم متابعة تنفيذه بقوة من قبل منظمة التعبئة، مشيرا إلى أن المواطنين عليهم الالتزام الجاد بالتوصيات الصحية لأنه لو تم اعتبار الظروف طبيعية فإن هذا الفيروس المحور بالاسم البريطاني الخبيث سينتشر.

وأطلقت السلطات الإيرانية أواخر العام الماضي خطة تكميلية لمكافحة فيروس كورون باسم "مشروع الشهيد سليماني" تكريما للقائد الراحل لـ"فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، الذي قتل بغارة أمريكية في مطار بغداد يوم 3 يناير 2020.