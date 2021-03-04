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السعودية تسجل 375 إصابة و4 وفيات جديدة بكورونا


أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، عن تسجيلها 375 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يمثل ارتفاعا لهذا المؤشر، مع رصد 4 وفيات ناجمة عن المرض و336 حالة شفاء منه.

وأفادت الوزارة بارتفاع الحصيلة العامة للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 375 إصابة، لتصل إلى مستوى 378708 حالات، بينها 2581 نشطة و503 حرجة.

ويأتي ذلك بعد أن بلغ عدد الإصابات الجديدة يوم 1 مارس 317 إصابة، وفي 2 مارس 302، وفي 3 مارس 331، وهذا المستوى أدنى بكثير من مؤشرات صيف 2020 حينما بلغت الحصيلة اليومية أكثر من 4 آلاف حالة.

وأفادت الوزارة برصد 4 وفيات جديدة ناجمة عن المرض، مضيفة أن حصيلة ضحايا الجائحة في السعودية ارتفعت بذلك إلى 6514 متوفيا.

ويشهد مؤشر الوفيات الجديدة استقرارا مستمرا حيث بلغ يوم 1 مارس 6 حالات، وفي 2 مارس 5، وفي 3 مارس كذلك 5.

كما ذكرت الوزارة أن عدد المتعافين من "كوفيد-19"في المملكة وصل إلى 369613 شخصا، بعد تسجيل 336 حالة شفاء جديدة.

وأطلقت السعودية، يوم 17 ديسمبر، حملة تطعيم جماعي لسكان المملكة ضد عدوى فيروس كورونا، بلقاح طورته شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية.

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