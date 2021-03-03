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32 مؤسسة أمیركية تدعو بايدن للعودة للاتفاق النووی بالتزامن مع إيران


كتبت أكثر من 30 منظمة أميركية رسالة إلى الرئيس الاميركي جو بايدن اشاروا فيهاالى ان الولايات المتحدة قد انتهكت الاتفاق النووي وطلبوا من واشنطن العودة إلى الاتفاق على الأقل بالتزامن مع إيران.

و افادت المصادر ، بان 32 منظمة أميركية كتبت في رسالة إلى الرئيس الأميركي جو بايدن ، اكدت فيها أن الولايات المتحدة هي الجهة الأولى التي انسحبت من الاتفاق النووي ، وأن على واشنطن العودة إلى الاتفاق على الاقل بالتزامن مع إيران.

وكتبت هذه المنظمات التي تضم بينها أيضًا منظمة اللوبي الصهيوني جي ستريت ، "لقد كتبنا هذه الرسالة لحثك بشدة على العمل فورًا على وعدك بالانضمام إلى خطة العمل المشتركة الشاملة أو الاتفاق النووي مع ايران ".

واشارت رسالة هذه المنظمات للرئيس الاميركي الى ان العودة الى الاتفاق النووي يعد واحدا من اهم واوضح الوعود التي قطعها خلال الدعاية الانتخابية .

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