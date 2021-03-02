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وفاة يابانية بعد 3 أيام من تطعيمها بلقاح فايزر


بعد ثلاثة أيام من تلقيها لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا المستجد، توفيت سيدة يابانية إثر إصابتها بنزيف في المخ.

وذكرت وزارة الصحة اليابانية، اليوم الثلاثاء، أن السيدة في الستينات من عمرها، بحسب "رويترز".

وقالت الوزارة إن المرأة تلقت اللقاح، يوم الجمعة الماضي، ثم اشتبه الأطباء في تعرضها لنزيف في المخ يوم الاثنين، أي بعد ثلاثة أيام.

وحسبما ذكرت الوزارة، فإن هذه الحالة هي أول وفاة مسجلة في اليابان بعد التطعيم.

ونقلت الوزارة عن توموهيرو موريو، وهو طبيب يقدم استشارات للحكومة، قوله: "نزيف المخ الذي يشتبه في أنه سبب الوفاة يشيع نسبيا في الأربعينات إلى الستينات من العمر".

ورأى الطبيب أنه لا يبدو أن ثمة صلة بين نزيف المخ الذي أصاب السيدة ولقاح كورونا.

واعتبر أن الأمر قد يكون مصادفة، لكنه قال إن هناك حاجة لجمع المزيد من المعلومات وإجراء تقييم في مجموعات عمل مرتقبة.

ولم يتسن الوصول إلى مسؤولين من شركة فايزر في اليابان للتعقيب على الحادث

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وفاة يابانية بعد 3 أيام من تطعيمها بلقاح فايزر
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