الصفحة الدولية

برلماني تركي: الإدارة الأمريكية تعاني من "الازدواجية" بشأن ملف خاشقجي


اعتبر رئيس لجنة العدل في البرلمان التركي، يلماز تونج، أن طرح الإدارة الأمريكية لجريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول عام 2018، في هذا التوقيت، تعبيرا عن معايير مزدوجة قائمة على أسباب سياسية دولية.

وقال تونج، في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك": "الأدلة حول جريمة قتل خاشقجي واضحة ولا جدل فيها، وهذه الأدلة ظهرت بفضل الاستخبارات التركية".

وأضاف البرلماني التركي: "كان الهدف الحقيقي من قتل الصحافي خاشقجي هو اتهام تركيا وتحميلها مسؤولية قتله وخلق تصور يوحي بأنها بلد غير آمن، ولكن الاستخبارات التركية أفشلت خطتهم وتمكنت من جمع كافة الأدلة المتعلقة بالجريمة وكشفت المسؤولين والمتورطين في قتله".

وقال تونج، وهو نائب بارز عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، إن "تحميل الولايات المتحدة الأمريكية [ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير] محمد بن سلمان مسؤولية مقتل خاشقجي استنادا إلى الأدلة الواضحة، وفقا لما ورد في تقرير الاستخبارات الأمريكية من جهة، وتصريحها بأنها لن تفرض عقوبات عليه من جهة أخرى، ليس إلا ازدواجية في المعايير من بلد يقوم بفرض عقوبات على البلدان الأخرى لأسباب واهية".

واستطرد البرلماني التركي، قائلا: "الولايات المتحدة كانت قد فرضت في الماضي عقوبات على سياسيين ومسؤولين من بينهم وزراء أتراك من دون أي سبب، وبالرغم من عدم وجود أي قيمة قانونية لهذه العقوبات، إلا أن تركيا أدانتها ولم تأخذها على محمل الجد. بالتالي الولايات المتحدة تمارس ازدواجية في المعايير من خلال اتهام ابن سلمان بالوقوف وراء مقتل خاشقجي والامتناع عن فرض عقوبات عليه".

وتابع تونج: "طرح الولايات المتحدة ملف خاشقجي في هذا التوقيت يعود لأسباب سياسية ودولية".

كانت وكالة الاستخبارات الوطنية الأمريكية قد رفعت، قبل أيام، السرية عن تقرير رجحت فيه "أن يكون ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قد وافق شخصيا على اغتيال الصحفي جمال خاشقجي عام 2018".

وذكر التقرير: "وفقا لتقديراتنا، وافق ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على عملية في إسطنبول بتركيا لاعتقال أو قتل الصحفي جمال خاشقجي"، مشيرا إلى أن "ولي العهد السعودي اعتبر خاشقجي تهديدا للمملكة ووافق على إجراءات من شأنها إسكاته".

وأثار اغتيال خاشقجي، في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر 2018، على يد فريق أمني سعودي، داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، انتقادات كثيرة حول العالم ضد المملكة، التي اتخذت عدة قرارات وإجراءات ملكية بعد أيام من الحادثة، منها إعادة هيكلة الاستخبارات العامة، ولوائحها، وتحديد صلاحياتها، وإعفاء عدد من المسؤولين من مناصبهم من بينهم نائب رئيس الاستخبارات العامة أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود القحطاني.

وبعد أسبوعين من إنكارها دخوله للقنصلية، أقرت السعودية بمقتل خاشقجي "إثر شجار دار بينه وبين أشخاص موجودين داخل القنصلية".

ووجهت النيابة العامة السعودية اتهامات لـ11 شخصا، وفتحت قضايا جنائية بحقهم، مع مطالبة بإعدام من أمر وباشر بالجريمة منهم، وعددهم 5 أشخاص، وإيقاع العقوبات الشرعية بالبقية.

وبعد أربعة أشهر، خففت محكمة جنايات الرياض أحكام الإعدام الصادرة على خمسة من المتهمين إلى السجن لمدة 20 عاما. وحكم على 3 آخرين بالسجن لمدد تتراوح بين سبع وعشر سنوات. وقال الادعاء إن الأحكام كانت نهائية وأن المحاكمة الجنائية مغلقة الآن.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
برلماني تركي: الإدارة الأمريكية تعاني من "الازدواجية" بشأن ملف خاشقجي
الصحة العالمية تصدر تحذيرا بشأن استخدام عقار "هيدروكسي كلوروكين" للمصابين بكورونا
بعد تقرير مقتل خاشقجي .. واشنطن تدعو لتفكيك قوة مميتة تابعة لابن سلمان
وسائــل إعلام أمـريكيّة ‏محامو عائلات ضحايا هجمات ١١ سبتمبر يطالبون الرئيس بايدن في رسالة مشتركة رفع السرية عن تحقيق مكتب التحقيقات الاتحادي في الدور السعودي في الهجمات
الصحة العالمية: اللقاحات بدأت تظهر تأثيراً على كورونا
إدارة بايدن تسمح بلمّ شمل عائلات "تشتت" تحت حكم ترامب
"أسترازينيكا" تبيع حصصها في "موديرنا"
مسؤول : "كوف بارس" الايراني احد افضل اللقاحات ضد كورونا بالعالم
الكشف عن مفاجأة بشأن إزالة ثلاثة أسماء من تقرير مقتل خاشقجي!
معارض سعودي: الإطاحة بمحمد بن سلمان حتمية ولن تتأخر كثيرا
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1754.39
الجنيه المصري 92.85
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 2.85
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
لفيف عن مدينة الموصل : السلام عليكم ورحمة ألله وبركاته :- 📍م / مناشدة انسانية لايجاد موقع بديل لمركز شرطة دوميز زمار ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
مواطنة : احسنتم كثيرا ً رحم الله الشيخ الوائلي طريقة الحياة العصرية الان وغلاف الغفلة الذي يختنق فيه الاغلبية ...
الموضوع :
لماذا لا زلنا الى اليوم نستمع لمحاضرات الشيخ الوائلي (قدس)؟!
مواطنة : قصص ذرية الامام موسى ابن جعفر تفوح بالاسى والمظالم ز لعن الله الظالمين من الاولين والاخرين ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
مواطن : الواقع العراقی یحکی حال اخر للمعلم بکسر المیم ! ...
الموضوع :
كاد المعلم ان يكون..!
صفاء عباس الغزالي : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم ياكريم وكيف لا وهوه زوج ...
الموضوع :
الامام علي وتكريمه من قبل الامم المتحدة
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم سيدنه المحترم,,نسال الله بحق الرسول ابو القاسم محمد واله الاطهار المطهرين المظلومين ان يلعن اعداء ...
الموضوع :
التاريخ الاسود لحزب البعث الكافر/7..انتصار المظلوم
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نسال الله العزيز الرووف بحق نبينا نبي الرحمة ابو القاسم محمد واله ...
الموضوع :
اصابة اية الله العظمى الشيخ محمد اسحاق الفياض بفايروس كورونا
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكمورحمة الله وبركاته ,, نسال الله عز وجل بحق نبينا ابو القاسم محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
أعداء العراق يتوحدون ويتحالفون ويعلنون الحرب على العراق والعراقيين
زيد مغير : السيدة الكريمة سميرة الموسوي مع التحية . فقط ملاحظة من مذكرات العريف الان بدليل من الفرقة ١٠١ ...
الموضوع :
بئست الرسالة ،والمرسلة؛ النفاية رغد القرقوز.
طاهر جاسم حنون كاضم : الله يوفقكم ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
فيسبوك