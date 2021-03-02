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وسائــل إعلام أمـريكيّة محامو عائلات ضحايا هجمات ١١ سبتمبر يطالبون الرئيس بايدن في رسالة مشتركة رفع السرية عن تحقيق مكتب التحقيقات الاتحادي في الدور السعودي في الهجمات
وكالة انباء براثا
44
2021-03-02
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وسائــل إعلام أمـريكيّة محامو عائلات ضحايا هجمات ١١ سبتمبر يطالبون الرئيس بايدن في رسالة مشتركة رفع السرية عن تحقيق مكتب التحقيقات الاتحادي في الدور السعودي في الهجمات
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