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إدارة بايدن تسمح بلمّ شمل عائلات "تشتت" تحت حكم ترامب


أعلن البيت الأبيض، اليوم الاثنين، أن إدارة الرئيس جو بايدن ستسمح للعائلات التي فرقتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب على الحدود الجنوبية بلم شملها والبقاء في الولايات المتحدة.

وقال وزير الأمن الداخلي الأمريكي، أليخاندرو مايوركاس: "نأمل أن يتم لم شمل العائلات سواء هنا أو في بلدهم الأصلي. وإذا سعوا إلى لم شملهم هنا في الولايات المتحدة، فسنبحث بالمسارات القانونية لهم للبقاء هنا".

وكشف مايوركاس، الذي يشغل أيضا منصب رئيس فرقة لم شمل العائلات، أن إدارة بايدن قامت حتى الآن بلم شمل 105 عائلات.

بموجب سياسة الفصل الأسري التي وضعها ترامب، تم فصل حوالي 2800 أسرة في عام 2018. وبينما تم لم شمل البعض في عهد ترامب، لم تتم إعادة ربط حوالي 550 طفلا بوالديهم في ظل الإدارة السابقة.

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