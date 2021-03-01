"أسترازينيكا" تبيع حصصها في "موديرنا"

باعت شركة "أسترازينيكا" البريطانية حصتها في شركة "موديرنا" الأمريكية مقابل 1.2 مليار دولار، بعد أن ارتفعت قيمة الأخيرة بشكل كبير، في أعقاب اختراقها السوق العالمية للقاحات كورونا.

وبحسب تقرير لصحيفة "التايمز"، فإنه وبموجب هذه الصفقة، تكون "أسترازينيكا" تخلصت من حصتها البالغة 7.7% في "موديرنا"، والتي جعلتها سابقا، أكبر مستثمر في الشركة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها.

وقالت الصحيفة إن الصفقة ستسمح لشركة "أسترازينيكا" بتحسين وضعها المالي، في ظل خطط عملاق الصناعات الدوائية للاستحواذ على شركة "ألكسيون" الأمريكية مقابل 39 مليار دولار.

وارتفعت أسهم شركة "مودرنا" بقوة، في نوفمبر، بعدما أعلنت الشركة أن فعالية لقاحها بلغت 94.5 في المئة، لتكون بذلك بين أوائل اللقاحات التي يتم تسجيلها وبدء استخدامها في العالم.

كما ارتفعت قيمة أسهم الشركة، عندما وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في ديسمبر الماضي على الاستخدام الطارئ للقاح "موديرنا" المضاد لفيروس كورونا وأعقبت ذلك موافقة الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.

وفي 11 فبراير قالت "موديرنا" إنها ستسلم 200 مليون جرعة من لقاحها إلى الولايات المتحدة بحلول مايو 2021، مضيفة أن الشركة وقعت اتفاقيات مع دول مختلفة بشأن توريد أكثر من 641 مليون جرعة.