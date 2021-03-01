مسؤول : "كوف بارس" الايراني احد افضل اللقاحات ضد كورونا بالعالم

قال رئيس جامعة ایران للعلوم الطبية "جلیل کوهبایة" ان لقاح "کوف بارس" الایراني، يعد من الناحية الفنية والجودة، احد افضل اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في العالم.

وفي تصريحه خلال اجتماع لجنة مكافحة كورونا بطهران اليوم الاثنين، اوضح كوهباية ان هذا اللقاح يتم انتاجه في مؤسسة رازي، باعتبارها واحدة من افضل مراكز انتاج لقاحات كورونا في ايران، ويمر بمرحلة الاختبارات البشرية حاليا.

واضاف، ان التطعيم بلقاح "كوف بارس" الايراني، يتم عن طريق الاستنشاق؛ مؤكدا ان التوصل الى تقنية انتاج هكذا لقاحات يشكل انجازا كبيرا للبلاد.