روحاني: العالم وأميركا سیضطران الى الاستسلام امام الشعب الإيراني

أكد الرئيس الايراني حسن روحاني، الاثنين، أن العالم وأميركا سیضطران الى الاستسلام امام الشعب الايراني والتخلي عن العقوبات الجائرة.

وقال روحاني خلال تدشين مشاريع لوزارة النفط في محافظتي ايلام (غرب) وبوشهر (جنوب) إن “العالم وأميركا سیضطران الى الاستسلام امام الشعب الايراني العظيم والتخلي عن العقوبات الجائرة واعتبر سقوط الجزار والقاتل في امريكا احد الانتصارات الكبيرة”.

وأضاف أن “ارادة الشعب الايراني وصموده اثمرا عن تحقيق انجازات كبيرة حيث ان كافة اطياف الشعب بذلت جهودا كبيرة لتحقيق الإنجازات”.

و في جانب اخر من تصريحاته قال روحاني ان “صناعة النفظ والبتروكيماويات تحظى ببالغ الاهمية بالنسبة لنا وكان لها الطابعين السياسي والاقتصادي في تاريخ البلاد”.